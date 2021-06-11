Российские учёные выращивают высокоурожайный картофель, чтобы заместить импортный

Эта теплица больше похожа на лабораторию. Здесь учёные московского центра «Агротехнологии будущего» выращивают растения, в том..

[Софья Хапчаева, биотехнолог]:

«Здесь мы отрабатываем технологию получения оздоровлённого семенного материала картофеля, который будет по основной технологии идти в поля для получения исходного семенного материала. И через пять операций, через пять лет мы получим товарный картофель, который каждый из нас имеет на столе».

Эта теплица больше похожа на лабораторию. Здесь учёные московского центра «Агротехнологии будущего» выращивают растения, в том числе картофель.

Здесь картофель растёт очень быстро и даёт больше семян, чем на обычной ферме под открытым небом. Хорошей урожайности достигают благодаря тому, что для каждого сорта подбирают индивидуальное светодиодное освещение.

[Софья Хапчаева, биотехнолог]:

«Регулируя каждый из цветов специальных светодиодов, регулируя их интенсивность, мы выстраиваем тот самый спектрально-временной режим, который позволяет нам полностью раскрывать природный потенциал сорта».

Разные виды освещения помогают увеличить размер и количество клубней, либо размер самого растения.

В России впервые экспериментируют с картофелем таким способом. Толчком к этому стали трудности с поставкой товаров, вызванные пандемией. Из-за задержек на границах семена приходили уже испорченными. Тогда представители сельскохозяйственной отрасли и попросили учёных решить проблему зависимости от импорта.

Впрочем, не все фермеры уверены в том, что это получится.

[Валентин Козлов, исполнительный директор компании «ВАЛМИКС»]:

«Идея очень хорошая, идея очень правильная, но она, на самом деле, и затратная. Потому что как только мы заходим в помещение, где нужно регулировать температуру, климат, освещение, соответственно и траты на это тоже необходимо нести».

Ну а учёные тем временем создают банк семян. Какой будет цена, пока не сообщают. Также неизвестно, сможет ли такой картофель конкурировать с импортным, когда закончатся проблемы с поставками из-за границы.

Короткая ссылка на эту страницу: