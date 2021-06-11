Российские учёные выращивают высокоурожайный картофель, чтобы заместить импортный
Эта теплица больше похожа на лабораторию. Здесь учёные московского центра «Агротехнологии будущего» выращивают растения, в том..
Дата загрузки: 2021-06-11
[Софья Хапчаева, биотехнолог]:
«Здесь мы отрабатываем технологию получения оздоровлённого семенного материала картофеля, который будет по основной технологии идти в поля для получения исходного семенного материала. И через пять операций, через пять лет мы получим товарный картофель, который каждый из нас имеет на столе».
Здесь картофель растёт очень быстро и даёт больше семян, чем на обычной ферме под открытым небом. Хорошей урожайности достигают благодаря тому, что для каждого сорта подбирают индивидуальное светодиодное освещение.
[Софья Хапчаева, биотехнолог]:
«Регулируя каждый из цветов специальных светодиодов, регулируя их интенсивность, мы выстраиваем тот самый спектрально-временной режим, который позволяет нам полностью раскрывать природный потенциал сорта».
Разные виды освещения помогают увеличить размер и количество клубней, либо размер самого растения.
В России впервые экспериментируют с картофелем таким способом. Толчком к этому стали трудности с поставкой товаров, вызванные пандемией. Из-за задержек на границах семена приходили уже испорченными. Тогда представители сельскохозяйственной отрасли и попросили учёных решить проблему зависимости от импорта.
Впрочем, не все фермеры уверены в том, что это получится.
[Валентин Козлов, исполнительный директор компании «ВАЛМИКС»]:
«Идея очень хорошая, идея очень правильная, но она, на самом деле, и затратная. Потому что как только мы заходим в помещение, где нужно регулировать температуру, климат, освещение, соответственно и траты на это тоже необходимо нести».
Ну а учёные тем временем создают банк семян. Какой будет цена, пока не сообщают. Также неизвестно, сможет ли такой картофель конкурировать с импортным, когда закончатся проблемы с поставками из-за границы.
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