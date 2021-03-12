Первую кенийскую марафонскую обувь тестируют бегуны
Кенийская предпринимательница запускает первую в Африке линию износостойкой спортивной обуви для бега. Это даёт надежду местным..
Дата загрузки: 2021-03-12
Кенийская предпринимательница запускает первую в Африке линию износостойкой спортивной обуви для бега. Это даёт надежду местным бегунам, которые известны на весь мир своей выносливостью. Раньше им приходилось заказывать обувь не в Кении, и даже не в Африке.
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