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Первую кенийскую марафонскую обувь тестируют бегуны

Первую кенийскую марафонскую обувь тестируют бегуны

Кенийская предпринимательница запускает первую в Африке линию износостойкой спортивной обуви для бега. Это даёт надежду местным..

Дата загрузки: 2021-03-12

Кенийская предпринимательница запускает первую в Африке линию износостойкой спортивной обуви для бега. Это даёт надежду местным бегунам, которые известны на весь мир своей выносливостью. Раньше им приходилось заказывать обувь не в Кении, и даже не в Африке.
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