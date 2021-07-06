Новое похищение школьников в Нигерии: боевики увезли около 150 детей

Около 150 детей были похищены из баптистской школы-интерната в нигерийском штате Кадуна. Боевики ворвались в учебное..

Около 150 детей были похищены из баптистской школы-интерната в нигерийском штате Кадуна. Боевики ворвались в учебное заведение, убили охранников и увезли учеников в лес. За ними по горячим следам отправились военные и полиция. При этом правоохранители говорят, что сумели спасти 26 человек, включая учителя.

В целом в этой школе было около 180 учеников. В этот период они как раз сдают экзамены. Похищение произошло примерно в 11 вечера по местному времени.

[Джон Эванс, отец школьницы]:

«Сегодня в 6 утра мне позвонили и сказали, что в школе похитители, что все наши дети похищены, включая мою дочь. Мы поспешили сюда, нам подтвердили, что их всех схватили».

Это уже десятое с декабря прошлого года массовое похищение школьников на северо-западе Нигерии. Боевики и преступные группировки в основном нацеливаются на сельские школы с плохой охраной. Они увозят детей, а затем требуют за них выкуп у родителей и властей.

Во время этого нападения преступники также похитили деньги, которые сдали на обучение.

[Дебора Мозес, работница школы]:

«Мы открыли коробку, достали деньги, которые нам заплатили два дня назад, и отдали им. Они спросили, есть ли ещё деньги, я сказала, что нет. Нас было двое. Они сказали идти с ними. Я сказала, что плохо себя чувствую, но они приказали идти. Я шла, но на полпути они сказали мне вернуться. Я ушла, но другая женщина осталась».

Вооруженные бандиты создали на северо-западе Нигерии целую индустрию похищения школьников с целью выкупа. Особенно сильно страдает штат Кадуна. За последние полгода из местных школ похитили около 1000 человек. И более 150 из них до сих пор не нашли.

Похитители также нападают на машины, дома местных жителей и даже больницы. Так, в воскресенье они похитили шесть человек, включая годовалого ребенка, из больницы в Кадуне.

Школьные похищения в Нигерии сначала совершали джихадистские группировки «Боко Харам» и «Исламское государство в провинции Западная Африка», запрещённые в России и других странах. Но теперь эту тактику переняли и другие боевики.

Короткая ссылка на эту страницу: