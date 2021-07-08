Литва построит заграждение на границе с Беларусью из-за потока мигрантов

Литва обвинила Беларусь в отправке сотен нелегальных мигрантов на её территорию с целью дальнейшего их продвижения..

[Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы]:

«Есть туристические агентства и прямые рейсы, которые соединяют, например, Минск с Багдадом. И есть агентства как в Беларуси, так и в других странах, которые привлекают туристов (в кавычках) в Минск. Мы задержали нескольких людей при въезде в нашу страну с визами и приглашениями от белорусских туроператоров».

Литва обвинила Беларусь в отправке сотен нелегальных мигрантов на её территорию с целью дальнейшего их продвижения вглубь ЕС. По словам литовских чиновников, сотни беженцев сначала прибывают в Минск из Багдада и турецких городов. И в последние дни они пересекали белорусско-литовскую границу.

Премьер-министр Литвы отметила, что её страна построит заграждение на границе и разместит на ней войска.

[Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы]:

«Мы начнем строить дополнительный физический барьер, разделяющий Литву и Беларусь, что будет определённым сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции».

В среду МИД Литвы вызвал посла Беларуси, чтобы потребовать от Минска пресечь поток нелегальных мигрантов.

По данным пограничной службы, за первые семь дней июля границу Беларуси и Литвы пересекли 779 нелегальных мигрантов. При этом за первые шесть месяцев 2021-го их было 636.

[Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы]:

«У этих людей нет документов, мы не можем определить, откуда они прибыли, не можем начать их возвращать. Информация доступна для Турции, потому что перед посадкой (в турецких аэропортах) они должны предоставить свой паспорт, визу, свои биометрические данные. В сотрудничестве с Турцией мы могли бы быстро определить их личности и потребовать от их государств происхождения принять их обратно».

26 мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна больше не будет мешать мигрантам пересекать её западную границу с ЕС. Как предполагается, это стало ответом на санкции, которые ввели после посадки в Минске самолёта Ryanair и ареста оппозиционного журналиста.

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