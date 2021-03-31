Международные доноры пообещали $6,4 млрд для помощи сирийцам

Евросоюз провёл донорскую онлайн-конференцию по Сирии. В ней участвовали более 70 делегаций, которые представляли 50 стран...

Евросоюз провёл донорскую онлайн-конференцию по Сирии. В ней участвовали более 70 делегаций, которые представляли 50 стран. Организаторы конференции ставили цель собрать десять миллиардов долларов для помощи сирийским беженцам и переселенцам, но её не достигли.

[Янез Ленарчич, еврокомиссар по кризисному реагированию]:

«Общая сумма обещанных денег – 5,3 миллиарда евро, или 6,4 миллиарда долларов США. Из них на 2021 год будет выделено 3,6 миллиарда евро, или 4,4 миллиарда долларов, а на 2022 год и следующий будет выделено по два миллиарда долларов».

Евросоюз намеревался собрать 4,2 миллиарда долларов для пострадавших людей внутри Сирии и 5,8 миллиарда долларов для сирийских беженцев и принимающих их стран. Достичь этой цели помешала ослабленная пандемией экономика стран-доноров.

[Янез Ленарчич, еврокомиссар по кризисному реагированию]:

«Помимо грантов, международные финансовые институты и доноры предоставят льготные кредиты на сумму 5,9 миллиарда евро, или семь миллиардов долларов».

Сейчас в Сирии и странах региона в помощи нуждается примерно 24 миллиона человек. Это на четыре миллиона больше, чем в прошлом году.

Гражданская война в Сирии началась десять лет назад. Это многосторонний вооружённый конфликт, в который вступили армия президента Башара Асада, формирования сирийской оппозиции, курдские формирования, а также – различные исламистские группировки. При этом и повстанцам, и правительственным силам оказывают помощь иностранные государства, в том числе – США, Россия, Иран и Турция.

Сейчас боевые действия между сирийской армией и повстанцами утихли, но в некоторых районах страны продолжаются стычки с боевиками.

Короткая ссылка на эту страницу: