Бараньи бои помогают тунисцам забыть о безработице и карантинных мерах

На пустыре недалеко от Старого города Туниса зрители наблюдают за бараньими боями. Это традиционное развлечение популярно..

На пустыре недалеко от Старого города Туниса зрители наблюдают за бараньими боями. Это традиционное развлечение популярно во всей Северной Африке, но в Тунисе на бои баранов нужно получить разрешение полиции. Его выдают редко. К тому же защитники животных выступают против таких забав.

Однако для молодых тунисцев бараньи сражения – это возможность отвлечься от мыслей о безработице, карантинных мерах и миграции в Европу.

Мурад – владелец небольшого кафе. Вскладчину с друзьями он купил этого барана. Говорит, что любит его и преданно ухаживает за ним, когда тот болеет.

[Мурад, владелец барана]:

«Это не просто увлечение бараньими боями. Оно выходит за эти рамки. Приятно наблюдать, как на моих глазах растёт баран. Мне нравится заботиться о нём».

Бои проходят по вечерам, но зрители собираются уже в 8 утра.

[Мухамед Хаммеми, владелец барана]:

«В Тунисе многие увлечены такими сражениями, в основном, молодёжь. И в нашем регионе есть много баранов, выращенных для боёв».

По данным МВФ, безработица в Тунисе превышает 16%. Самые пострадавшие слои населения – женщины, низкоквалифицированные работники и молодёжь.

Именно молодые люди стали движущей силой революции 2011 года. Но и после этого положение с безработицей не улучшилось.

Люди ищут любую возможность получить доходы. Некоторые проводят бараньи бои и берут ставки. Из-за этого имидж состязаний в глазах тунисцев пострадал.

Владельцы отмечают, что выпускают на ринг только здоровых баранов. Также подбирают то время, когда инстинкт заставляет парнокопытных вступать в бой. Они напоминают, что в дикой природе бараны всегда так себя и ведут.

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