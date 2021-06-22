Бараньи бои помогают тунисцам забыть о безработице и карантинных мерах
На пустыре недалеко от Старого города Туниса зрители наблюдают за бараньими боями. Это традиционное развлечение популярно..
Дата загрузки: 2021-06-22
Однако для молодых тунисцев бараньи сражения – это возможность отвлечься от мыслей о безработице, карантинных мерах и миграции в Европу.
Мурад – владелец небольшого кафе. Вскладчину с друзьями он купил этого барана. Говорит, что любит его и преданно ухаживает за ним, когда тот болеет.
[Мурад, владелец барана]:
«Это не просто увлечение бараньими боями. Оно выходит за эти рамки. Приятно наблюдать, как на моих глазах растёт баран. Мне нравится заботиться о нём».
Бои проходят по вечерам, но зрители собираются уже в 8 утра.
[Мухамед Хаммеми, владелец барана]:
«В Тунисе многие увлечены такими сражениями, в основном, молодёжь. И в нашем регионе есть много баранов, выращенных для боёв».
По данным МВФ, безработица в Тунисе превышает 16%. Самые пострадавшие слои населения – женщины, низкоквалифицированные работники и молодёжь.
Именно молодые люди стали движущей силой революции 2011 года. Но и после этого положение с безработицей не улучшилось.
Люди ищут любую возможность получить доходы. Некоторые проводят бараньи бои и берут ставки. Из-за этого имидж состязаний в глазах тунисцев пострадал.
Владельцы отмечают, что выпускают на ринг только здоровых баранов. Также подбирают то время, когда инстинкт заставляет парнокопытных вступать в бой. Они напоминают, что в дикой природе бараны всегда так себя и ведут.
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