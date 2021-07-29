Ограбил на 2 млн евро ювелирный бутик в Париже и скрылся на электросамокате

Неизвестный мужчина ограбил парижский ювелирный бутик примерно на 2 миллиона евро. Потом спокойно скрылся с места..

Неизвестный мужчина ограбил парижский ювелирный бутик примерно на 2 миллиона евро. Потом спокойно скрылся с места преступления на электросамокате.

Сначала грабитель, который выглядел примерно на 50-60 лет, зашёл в магазин и попросил показать ему некоторые товары. Затем достал оружие и стал угрожать взорвать бомбу, которая якобы была заложена внутри.

Он заставил сотрудников отдать ему ювелирные украшения, драгоценные камни и ключи от магазина. Затем запер работников внутри и уехал.

По словам персонала, никакого насилия он не применял.

Инцидент произошёл в магазине компании Chaumet – одного из старейших ювелирных брендов Франции. Он находится в престижном районе города недалеко от Елисейских полей.

Прохожие на улицах Парижа считают, что грабитель выбрал электросамокат неслучайно.

[житель Парижа]:

«Думаю, на машине его бы поймали. На самокате можно быстрее и удобнее добраться в нужное место. Скорее всего, он продумал план с наименьшими затратами. И всё получилось». [жительница Парижа]:

«Он бы не смог приехать на машине. Тут очень сложно припарковаться. Нанять машину тоже было нельзя, водитель мог его узнать. Так что он решил взять самокат».

Впрочем, далеко уехать грабитель всё же не смог. Как сообщают СМИ, французская полиция уже задержала его и его сообщника в автобусе, который следовал в Сербию. Мужчинам 54 и 44 года. Оба – граждане Черногории. Как сообщается, при них обнаружили большую часть украденных драгоценностей.

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