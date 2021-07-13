Во Франции проходит заплыв в стиле графа Монте-Кристо
Плыть, как граф Монте-Кристо. Необычное соревнование проходит у побережья Марселя. Около 200 пловцов ныряют в Средиземное..
Дата загрузки: 2021-07-13
Плыть, как граф Монте-Кристо. Необычное соревнование проходит у побережья Марселя. Около 200 пловцов ныряют в Средиземное море, примерно повторяя путь, который проделал Эдмон Дантес, спасаясь из заточения.
Пятикилометровый заплыв стартует у острова Иф и заканчивается у пляжа Гранд-Рукас-Блан.
[Ара Хатчадурян, участник соревнований]:
«Я готовился два месяца, плавая каждый день, тренируясь, катаясь на велосипеде, конечно, гребя и так далее. Я хочу участвовать во всех девяти заплывах».
Девять заплывов проходят на протяжении трёх дней.
[Доминик Лена, организатор соревнований]:
«Люди, конечно, рады, потому что некоторые из них смогли впервые за несколько месяцев окунуться в море».
В первый день соревнований погода подвела, но вскоре наладилась.
[Доминик Лена, организатор соревнований]:
«Сегодня утром у нас идеальные условия для соревнований. Как видите, вода спокойная, относительно комфортная температура для пловцов».
Эти соревнования впервые прошли в 1999 году. Организаторы вдохновились побегом героя романа Александра Дюма.
Будучи невиновным, Эдмон Дантес был приговорён к заключению в замке Иф и задумал побег. Он залез в мешок для трупов вместо умершего сокамерника, и его выбросили в море. Потом его подобрали контрабандисты.
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