Власти Эфиопии призывают тыграйских боевиков к прекращению огня

Правительство Эфиопии призывает повстанцев-сепаратистов в регионе Тыграй присоединиться к прекращению огня. Недавно власти страны сами пошли..

Правительство Эфиопии призывает повстанцев-сепаратистов в регионе Тыграй присоединиться к прекращению огня. Недавно власти страны сами пошли на перемирие без всяких условий. Однако боевики отказываются сложить оружие.

Прекращение огня даст возможность тыграйским фермерам собрать урожай. Кроме того, это облегчит доставку гуманитарной помощи мирному населению.

Военный конфликт в Тыграе длится уже восемь месяцев. Он вспыхнул между федеральными властями и бывшим региональным правительством в лице левой марксистской партии «Народный фронт освобождения Тыграй».

Сейчас силы безопасности патрулируют улицы тыграйского города Хумера.

[Хайлу Хайлемариам, начальник местной полиции]:

«»Народный фронт освобождения Тыграй» не контролирует Хумеру. Вы видите, что здесь мир, войны нет».

По другую сторону реки Тэкэзе находятся боевики. На этой неделе они заняли региональную столицу Мэкэле. Также под их контролем находятся несколько других городов.

В ходе боевых действий был разрушен мост через Тэкэзе. Это ещё больше затрудняет доставку гумпомощи в пострадавший от войны регион.

Кроме того, работу гуманитарных организаций осложняет отключение электричества, телефонной связи и интернета.

В начале июня ООН заявила, что в Тыграе голодают не менее 350 тысяч человек. По данным Агентства США по международному развитию, сейчас в еде нуждается около 900 тысяч жителей региона.

При этом боевые действия в Тыграе вынудили десятки тысяч мирных жителей бежать в соседний Судан.

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