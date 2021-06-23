В Париже к Олимпиаде-2024 хотят запустить службу аэротакси

Немецкое аэротакси Volocopter 2X проходит тестирование в аэропорту Париж-Ле-Бурже. Во время беспилотного полёта двухместный аппарат поднялся в воздух на 30 метров. Испытание длилось четыре минуты.

Во французской столице планируют запустить службу аэротакси в ближайшие годы. Воздушный транспорт должен облегчить передвижение пассажиров во время летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. С компанией Volocopter сотрудничают городские власти, государственная компания, управляющая общественным транспортом, и оператор международных аэропортов Парижа.

[Флориан Ройтер, директор компании Volocopter GmbH]:

«Мы начали испытательные полёты и в ближайшие месяцы и годы выполним все требования общественности, политиков, а также регулирующих органов, чтобы вместе с нашими партнёрами воплотить в жизнь услугу воздушного такси в Париже».

Для запуска сервиса в Париже и его окрестностях построят несколько площадок – вертопортов. Клиенты смогут бронировать рейсы через приложение и сразу узнавать стоимость полёта. По прибытии в вертопорт нужно будет пройти регистрацию, а также взвеситься. Это необходимое условие для перелёта.

[Фабьен Нестманн, сотрудник компании Volocopter GmbH]:

«Во время полёта перед пассажирами будет открываться панорамный вид на город, и они никогда не попадут в пробки, поскольку в небе их нет. Надеемся, что наша услуга не только сэкономит время клиентов, но и подарит им интересный опыт».

Глава компании Volocopter обещает, что услуга аэротакси будет доступной по цене.

[Флориан Ройтер, директор компании Volocopter GmbH]:

«Мы работаем над тем, чтобы интегрировать эту услугу в сферу общественного транспорта и сделать её доступной для всех. Каждый, кто сегодня берёт обычное такси, сможет нанять и Volocopter».

В долгосрочной перспективе компания планирует запустить службу воздушного такси и в других крупных городах мира.

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