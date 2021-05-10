Шотландия стала на шаг ближе к референдуму о независимости от Великобритании

Партии Шотландии, выступающие за независимость, по результатам парламентских выборов получили большинство. И это может стать определяющим..

Партии Шотландии, выступающие за независимость, по результатам парламентских выборов получили большинство. И это может стать определяющим фактором для будущего Соединённого Королевства.

Шотландская национальная партия в четвёртый раз стала правящей. Вслед за этим первый министр Шотландии Никола Стерджен сказала, что будет добиваться проведения в стране второго референдума о независимости.

[Никола Стерджен, первый министр Шотландии]:

«Этот референдум – не просто моё желание или желание Шотландской национальной партии. Это воля всей страны».

Желание Шотландии стать независимой, вероятно, превратится в ожесточённое столкновение между правительством в Эдинбурге и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В то время как шотландские националисты утверждают, что они следуют демократическим нормам, Лондон заявляет, что голосование будет незаконным.

Борис Джонсон неоднократно давал понять, что откажется от любых всенародных опросов после референдума 2014 года. Тогда большинство жителей Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединённого Королевства.

Население страны также разделилось в мнении, нужно ли организовывать ещё одного голосование. Но кампания за независимость становится всё масштабнее. Её подогревает то, что люди недовольны «брекситом». Кроме того, многие одобряют действия Стерджен в ответ на пандемию.

Окончательное решение, скорее всего, будет принято в суде.

Однако первый министр и её партия уже сказали, что следующий референдум пройдёт не ранее 2023 года.

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