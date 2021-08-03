Референдум провалился: мексиканцы не захотели суда над экс-президентами

25 миллионов потраченных долларов и полный провал. В Мексике потерпел крах референдум, организованный президентом. Лопес Обрадор..

25 миллионов потраченных долларов и полный провал. В Мексике потерпел крах референдум, организованный президентом. Лопес Обрадор решил узнать, хотят ли мексиканцы привлечь к ответственности пятерых бывших президентов за их возможную коррупцию.

Как выяснилось хотят. За это высказались 98% проголосовавших. Однако явка оказалась слишком низкой –всего 7%. А необходимый минимум для таких голосований составляет 40%.

Опрос касался пятерых предшественников Обрадора, правивших с 1988 по 2018 годы. Глава страны обвиняет их в коррупции, а также в том, что при них ещё больше выросли преступность и социальное неравенство.

По мнению критиков, мексиканцы не пошли голосовать из-за неясной формулировки вопроса, которую было трудно понять даже юристам.

Избирателей спрашивали, поддерживают ли они «проведение необходимых действий для того, чтобы были разъяснены политические решения» предшественников нынешнего главы государства.

Кроме того, людям, возможно, была непонятна цель референдума. В Мексике у бывших президентов нет политического иммунитета. Если их в чём-то подозревают, то законно могут завести уголовное дело.

Несмотря на неудачу, президент обещает, что такие референдумы станут привычными и в них будет участвовать много граждан.

[Лопес Обрадор, президент Мексики]:

«Неважно, будет ли решение иметь силу, а важно то, что демократический процесс начался таким образом, чтобы никто не чувствовал себя неприкасаемым».

Стоит отметить, что всего живых экс-президентов в Мексике шесть. От обвинений Обрадор избавил лишь 99-летнего Луиса Эччеверию, который руководил страной в начале 70-х годов.

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