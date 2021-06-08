В Иерусалиме часть стоянки с автомобилями ушла под землю

В Иерусалиме часть парковки провалилась под землю. В яму также упало не менее трёх автомобилей. Инцидент..

В Иерусалиме часть парковки провалилась под землю. В яму также упало не менее трёх автомобилей. Инцидент попал на видеокамеру городской больницы, рядом с которой и находится стоянка.

На место происшествия прибыли полицейские и спасатели.

[Алон Хелфон, сотрудник полиции Иерусалима]:

«Мы осмотрели местность, оцепили её и (приготовились) оказывать первую помощь пострадавшим. Вниз спустились спасатели, чтобы осмотреть провал изнутри. Мы хотели убедиться, что люди не провалились в яму и нет никаких жертв».

Полиция также перекрыла движение автомобилей рядом с местом происшествия, чтобы обследовать этот район.

Пока причин обвала не выяснили. Но известно, что недалеко от больницы идут работы по прокладке подземного тоннеля. Возможно, они и вызвали обрушение на стоянке.

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