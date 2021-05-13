На заправках США выросли очереди из-за вывода из строя трубопровода Colonial

Длинные очереди выстроились у заправок в ряде штатов США. Жители юго-восточных регионов в панике скупают топливо..

Длинные очереди выстроились у заправок в ряде штатов США. Жители юго-восточных регионов в панике скупают топливо после того, как из-за кибератаки вышел из строя крупнейший в стране трубопровод.

Длинные очереди и высокие цены на заправках наблюдаются в преддверии праздничных выходных, посвященных Дню поминовения. Период в конце мая традиционно считается началом летнего сезона.

Некоторые водители невольно вспоминают начало карантина, когда люди так же массово кинулись скупать туалетную бумагу.

[Дэн Андерсон, клиент заправочной станции]:

«Это безумие, но стоит отметить, что я покупаю бензин не в панике. В последние несколько дней мои запасы сокращались. Закупиться нужно было ещё неделю назад. Я немного опоздал. Похоже, повторяется история с туалетной бумагой». [Алли Гулерия, клиентка заправочной станции]:

«Дело в том, что эту машину я арендую. А раньше у меня был гибрид. Если бы был гибрид, то я бы не волновалась. Но, к сожалению, оказалась в такой ситуации. Я такого раньше не видела, а вы?»

Атака программы-вымогателя на трубопровод Colonial на прошлой неделе остановила поставку 2,5 миллионов баррелей топлива в день. Трубопровод протянулся на 8 850 километров от нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива США до потребителей в среднеатлантических и юго-восточных штатах.

Запасы топлива на заправочных станциях от Флориды до Вирджинии начали иссякать, а цены на бензин продолжают расти.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена на бензин в стране в среду превысила самый высокий показатель с октября 2014 года.

Ответственность за атаку взяла на себя группа хакеров DarkSide. По данным ФБР, она, возможно, базируется в России или другой стране Восточной Европы.

Администрация президента США Джо Байдена призвала американцев не накапливать топливо во время отключения трубопровода. Она отмечает, что панические закупки только усилят перебои поставок на заправочных станциях.

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