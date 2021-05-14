Молния убила 18 слонов в Индии

Необычное происшествие на севере Индии. В заповеднике в джунглях штата Ассам обнаружили целое стадо мёртвых слонов...

[Паримал Суклабайдия, министр лесного хозяйства Ассама]:

«Очень печальное происшествие. Такого в джунглях Ассама никогда раньше не было. Днём был дождь с грозой. Она была такой сильной, что погибло 18 слонов».

Необычное происшествие на севере Индии. В заповеднике в джунглях штата Ассам обнаружили целое стадо мёртвых слонов. Скорее всего, их убило ударом молнии.

В Индии такое случилось впервые за последние 20 лет. Обычно слоны становятся жертвами браконьеров или попадают в ДТП.

Эти туши нашли местные жители в районе Нагаон, где находится заповедник Кандоли. Потом сообщили чиновникам из лесного хозяйства. Туши отправили на вскрытие, чтобы подтвердить причину смерти.

В Индии обитает более половины всех азиатских слонов. В последние годы их становится всё меньше из-за потери мест обитания и браконьерства.

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