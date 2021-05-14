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Сингапурские учёные управляют растениями через приложение в смартфоне

Сингапурские учёные управляют растениями через приложение в смартфоне

Сингапурские исследователи научились управлять растениями с помощью смартфона. Для этого к венериной мухоловке прикрепили крошечные электроды...

Дата загрузки: 2021-05-14

Сингапурские исследователи научились управлять растениями с помощью смартфона. Для этого к венериной мухоловке прикрепили крошечные электроды. Потом приложение отправило на них электрические импульсы, которые подали растению сигнал захлопнуть ловушку.

[Ло Ифэй, аспирантка]:
«Мы начали эксперимент с этого растения, чтобы выяснить, как наше устройство с помощью электрических сигналов может им управлять или сообщать о его состоянии».

Учёные также отделили одну ловушку от растения и прикрепили её к роботизированной руке. В итоге получилось бионическое устройство, которое может мягко захватывать предметы. Такое может пригодиться при выполнении деликатной задачи.

Исследователи надеются, что также смогут принимать сигналы от растений.

[Ло Ифэй, аспирантка]:
«Растения, как и люди, генерируют электрические сигналы, подобные тем, что возникают при работе сердца».

Если специалисты научатся понимать растения, то эту технологию можно будет применять для мониторинга окружающей среды. Кроме того, можно будет узнавать о загрязнении атмосферы или воды.
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