Сингапурские учёные управляют растениями через приложение в смартфоне
Сингапурские исследователи научились управлять растениями с помощью смартфона. Для этого к венериной мухоловке прикрепили крошечные электроды...
Дата загрузки: 2021-05-14
[Ло Ифэй, аспирантка]:
«Мы начали эксперимент с этого растения, чтобы выяснить, как наше устройство с помощью электрических сигналов может им управлять или сообщать о его состоянии».
Учёные также отделили одну ловушку от растения и прикрепили её к роботизированной руке. В итоге получилось бионическое устройство, которое может мягко захватывать предметы. Такое может пригодиться при выполнении деликатной задачи.
Исследователи надеются, что также смогут принимать сигналы от растений.
[Ло Ифэй, аспирантка]:
«Растения, как и люди, генерируют электрические сигналы, подобные тем, что возникают при работе сердца».
Если специалисты научатся понимать растения, то эту технологию можно будет применять для мониторинга окружающей среды. Кроме того, можно будет узнавать о загрязнении атмосферы или воды.
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