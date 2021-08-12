США депортировали в Мексику 260 мигрантов
США депортировали 260 центральноамериканских мигрантов. В основном, это семьи из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Люди попали..
Дата загрузки: 2021-08-12
Люди жалуются, что их надежды на лучшую жизнь в США рухнули.
[Херсон Флорес, депортированный мигрант из Гондураса]:
«Очень грустно. Нас ничего не просили объяснить, ничего не сказали. Мы хотели, чтобы президент Байден предоставил нам легальную возможность остаться в США, и неважно, как мы туда попали. Но нас заковали в наручники».
Центр, где содержатся эти мигранты, уже заполнен. При этом там находят всё больше заболевших COVID.
[Рохелио Пиналь, правозащитник]:
«Вчера приют Кики-Ромеро почти полностью заполнился, приняв 130 человек из этой группы. Когда они прибыли, мы сделали им тесты на COVID-19. Семь оказались положительными. Все заболевшие изолированы».
Администрация бывшего президента Дональда Трампа занимала жёсткую позицию в отношении нелегальных мигрантов. Вашингтон договорился с Мексикой, и все беженцы подавали документы и ждали разрешения на въезд на её территории. Всех, кто проникал незаконно, задерживали и депортировали.
С приходом администрации Байдена правила стали ослаблять, из-за чего караваны мигрантов устремились к границе с новой силой.
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