США депортировали в Мексику 260 мигрантов

США депортировали 260 центральноамериканских мигрантов. В основном, это семьи из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Люди попали..

США депортировали 260 центральноамериканских мигрантов. В основном, это семьи из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Люди попали на территорию Соединённых Штатов незаконно. Теперь же их выслали в мексиканский Сьюдад-Хуарес, где они остаются в центре для беженцев.

Люди жалуются, что их надежды на лучшую жизнь в США рухнули.

[Херсон Флорес, депортированный мигрант из Гондураса]:

«Очень грустно. Нас ничего не просили объяснить, ничего не сказали. Мы хотели, чтобы президент Байден предоставил нам легальную возможность остаться в США, и неважно, как мы туда попали. Но нас заковали в наручники».

Центр, где содержатся эти мигранты, уже заполнен. При этом там находят всё больше заболевших COVID.

[Рохелио Пиналь, правозащитник]:

«Вчера приют Кики-Ромеро почти полностью заполнился, приняв 130 человек из этой группы. Когда они прибыли, мы сделали им тесты на COVID-19. Семь оказались положительными. Все заболевшие изолированы».

Администрация бывшего президента Дональда Трампа занимала жёсткую позицию в отношении нелегальных мигрантов. Вашингтон договорился с Мексикой, и все беженцы подавали документы и ждали разрешения на въезд на её территории. Всех, кто проникал незаконно, задерживали и депортировали.

С приходом администрации Байдена правила стали ослаблять, из-за чего караваны мигрантов устремились к границе с новой силой.

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