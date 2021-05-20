Боливийская служба доставки обслуживает заказчиков, не вредя природе

Несколько боливийских компаний в Кочабамбе объединись, чтобы запустить экологичную службу доставки. Её курьеры используют велосипеды, электромобили..

[Карлос Соруко, соучредитель компании Quantium Motors]:

«У этих транспортных средств и велосипедов нет выхлопов углекислого газа. Это замечательно, потому что (выбросы углерода) вредят природе».

Несколько боливийских компаний в Кочабамбе объединись, чтобы запустить экологичную службу доставки. Её курьеры используют велосипеды, электромобили и мотоциклы, чтобы сократить выбросы углерода в атмосферу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Кочабамба – самый загрязнённый город в Боливии.

[Ален Теран, эколог]:

«Согласно наблюдениям, уровень загрязнения воздуха в Монтеррее в Мексике составляет 85 микрограммов на кубический метр, в мексиканской Гвадалахаре – 70 микрограммов на кубический метр, а Кочабамба на третьем месте в регионе. Здесь уровень загрязнения воздуха – 69,7 микрограмма на кубический метр. Это больше разрешённых ВОЗ 20 микрограммов».

В Кочабамбе во время пандемии стали использовать намного больше пластиковых контейнеров. Поэтому новая служба доставки использует экологичную упаковку.

[Хинни Галиндо, сотрудница компании Targuet]:

«Эти контейнеры разлагаются за 3-6 месяцев. Их делают с использованием краски на растительной основе. Контейнеры можно складывать самостоятельно. Цель производства – заменить одноразовый пластик».

Учредители новой службы доставки хотят предоставлять услуги клиентам так, чтобы не загрязнять природу. Этим они надеются улучшить экологическую среду в городе.

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