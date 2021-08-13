Спустя месяц после протестов: кубинские активисты по-прежнему в заключении

Прошло уже больше месяца после народных протестов, которые охватили Кубу впервые за десятилетия. Однако многие демонстранты..

Прошло уже больше месяца после народных протестов, которые охватили Кубу впервые за десятилетия. Однако многие демонстранты по-прежнему остаются в заключении.

17-летняя Габриэла даже не участвовала в мероприятиях. Но её арестовали и приговорили к восьми месяцам под домашним арестом.

В день своего задержания она просто шла из парикмахерской и остановилась посмотреть, что происходит.

[Габриэла Секуэйра, приговорённая к домашнему аресту]:

«За мной шли полицейские, и женщина очень крепко схватила меня за руку. Она начала заталкивать меня в машину и ударила дверью. Меня отвезли в участок и начали спрашивать, почему я там была. Я вообще ничего не знала. Я несовершеннолетняя, мне 17 лет. Мне начали говорить, что я революционерка, но я же ничего не сделала».

Протесты 11 июля стали самыми масштабными со времён революции Кастро в 1959-м. Кубинцы начали стихийно выходить на улицы, чтобы выразить недовольство в связи с нехваткой продуктов питания и лекарств, отключением света и урезанием их прав.

[Юанис Эрнандес, мама Габриэлы]:

«Я не хочу, чтобы у неё была судимость, потому что она на самом деле ничего не сделала. Она просто смотрела, потому что она впервые подобное увидела, впервые увидела акцию протеста».

За несколько дней власти смогли подавить все выступления. На улицы направили армию и полицию, которые проводили массовые задержания.

[Якелин Салас, жена заключённого протестующего]:

«Мы с мужем не смогли увидеться. Я просто увидела его издалека в суде. Он даже не мог на меня посмотреть, потому что его заставляли смотреть только прямо. С ними поступают жестоко. Власти пытаются напугать людей, чтобы никто больше так не поступал».

По данным правозащитников, были арестованы либо пропали без вести не менее 757 человек, 13 из них – несовершеннолетние. Некоторые уже получили тюремные сроки. В основном – до года.

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