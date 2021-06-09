Приговор Ратко Младичу в Гааге оставили в силе
В Гааге оставили в силе приговор Ратко Младичу, бывшему генералу боснийских сербов, который участвовал в войне..
Дата загрузки: 2021-06-09
Трибунал рассмотрел его апелляцию и подтвердил пожизненный приговор за геноцид и преступления против человечности.
Во время оглашения вердикта у здания суда собрались родственники погибших и пережившие то страшное время.
[Мунира Субашич, президент ассоциации «Матери Сребреницы»]:
«Я думаю, что если люди, дети, молодые люди пойдут в архивы Гаагского трибунала, они многому научатся и многое узнают. Если они этого не сделают, то будут жить во лжи. Но лучше один день прожить в правде, чем 100 лет во лжи».
[Алма Мустафич, выжившая в Сребренице]:
«Во-первых, я счастлива, что приговор подтвердили. Но я разочарована, что они признали геноцид только в Сребренице, а не в других местах в целой Боснии».
[Сатко Муджагич, бывший заключённый лагеря «Омарска»]:
«Давайте не будем забывать, что Младич был одним из самых крупных военных преступников на Балканах во время войн. В этом плане этот вердикт для нас довольно положительный».
Сейчас Младичу 78 лет. Он возглавлял силы боснийских сербов во время войны в Боснии 1992-95 годов. Его осудили в 2017 году по обвинениям в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Эти преступления включают преследование гражданского населения столицы Боснии – Сараево – во время 43-месячной осады и убийство более 8000 мужчин и мальчиков-мусульман, взятых в плен в восточном городе Сребреница в 1995 году.
[Серж Браммертц, главный прокурор трибунала]:
«Это не приговор сербскому народу. Младич и его сторонники просто манипулировали им на протяжении десятилетий. Виноват только он сам».
Между тем, боснийские сербы не согласны с вердиктом. Они говорят, что противоположная сторона также совершала военные преступления.
[Милорад Додик, представитель боснийских сербов]:
«Доверие к международному правосудию пошатнулось. Многие ожидали, что международное правосудие будет объективным и что все, кто совершил преступления, будут наказаны».
Прокуратура также хотела признать Младича виновным в дополнительном обвинении в геноциде за кампанию этнической чистки. Однако этот запрос отклонили.
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