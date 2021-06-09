Приговор Ратко Младичу в Гааге оставили в силе

В Гааге оставили в силе приговор Ратко Младичу, бывшему генералу боснийских сербов, который участвовал в войне..

В Гааге оставили в силе приговор Ратко Младичу, бывшему генералу боснийских сербов, который участвовал в войне в Боснии.

Трибунал рассмотрел его апелляцию и подтвердил пожизненный приговор за геноцид и преступления против человечности.

Во время оглашения вердикта у здания суда собрались родственники погибших и пережившие то страшное время.

[Мунира Субашич, президент ассоциации «Матери Сребреницы»]:

«Я думаю, что если люди, дети, молодые люди пойдут в архивы Гаагского трибунала, они многому научатся и многое узнают. Если они этого не сделают, то будут жить во лжи. Но лучше один день прожить в правде, чем 100 лет во лжи». [Алма Мустафич, выжившая в Сребренице]:

«Во-первых, я счастлива, что приговор подтвердили. Но я разочарована, что они признали геноцид только в Сребренице, а не в других местах в целой Боснии». [Сатко Муджагич, бывший заключённый лагеря «Омарска»]:

«Давайте не будем забывать, что Младич был одним из самых крупных военных преступников на Балканах во время войн. В этом плане этот вердикт для нас довольно положительный».

Сейчас Младичу 78 лет. Он возглавлял силы боснийских сербов во время войны в Боснии 1992-95 годов. Его осудили в 2017 году по обвинениям в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Эти преступления включают преследование гражданского населения столицы Боснии – Сараево – во время 43-месячной осады и убийство более 8000 мужчин и мальчиков-мусульман, взятых в плен в восточном городе Сребреница в 1995 году.

[Серж Браммертц, главный прокурор трибунала]:

«Это не приговор сербскому народу. Младич и его сторонники просто манипулировали им на протяжении десятилетий. Виноват только он сам».

Между тем, боснийские сербы не согласны с вердиктом. Они говорят, что противоположная сторона также совершала военные преступления.

[Милорад Додик, представитель боснийских сербов]:

«Доверие к международному правосудию пошатнулось. Многие ожидали, что международное правосудие будет объективным и что все, кто совершил преступления, будут наказаны».

Прокуратура также хотела признать Младича виновным в дополнительном обвинении в геноциде за кампанию этнической чистки. Однако этот запрос отклонили.

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