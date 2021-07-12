Коронавирус не помеха: в боливийской больнице общаются с пациентами по видеосвязи

Не вживую, так хоть виртуально. Этот небольшой экран монитора – бесценная возможность для коронавирусных пациентов увидеться..

Не вживую, так хоть виртуально. Этот небольшой экран монитора – бесценная возможность для коронавирусных пациентов увидеться с их родственниками. Так в одной из больниц в боливийском Ла-Пасе на время объединяют разлучённые семьи.

Больные общаются с родными посредством видеозвонков. Для видеосвязи оборудовали отдельную комнату. Каждому отводится от трёх до пяти минут.

Сёстры Рут и Лидия смогли поговорить с матерью и отцом, которые были госпитализированы с COVID-19.

[Рут Лагос, дочь госпитализированных пациентов]:

«Мои родители, две опоры в моём доме, госпитализированы здесь. Мы очень рады, что есть такой способ общения, и мы можем повидаться друг с другом. Иногда страшно отправлять родственников в больницу, потому что люди боятся, что больше их не увидят».

Синтия впервые за две недели смогла поговорить со своим госпитализированным мужем. Они женаты семь лет.

[Синтия Квисберт, жена госпитализированного пациента]:

«Бог и его доброта безграничны, и сегодня я могу с тобой увидеться. Сегодня ты так близко. Моя любовь, мы это преодолели, мы преодолели это благодаря тому, что Бог на нашей стороне».

В Боливии ежедневно регистрируют в среднем около 1800 новых случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии в стране заразилось более 454 тысяч человек. Более 17 тысяч умерло.

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