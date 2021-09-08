На 10 млн евро ограбили ювелирный магазин Bulgari в Париже

Вооружённые люди ограбили ювелирный магазин Bulgari в центре Парижа. Они похитили драгоценности на сумму десять миллионов..

Вооружённые люди ограбили ювелирный магазин Bulgari в центре Парижа. Они похитили драгоценности на сумму десять миллионов евро.

Ограбление произошло днём на Вандомской площади. Три человека вошли в бутик, не вызвав подозрений – были в костюмах и медицинских масках. Потом достали крупнокалиберные пистолеты и потребовали драгоценности. У них оказалось ещё четверо сообщников.

Выйдя из магазина, троица в костюмах скрылась на сером BMW. Остальные уехали на двух скутерах.

[сотрудница полиции]:

«Полиция попыталась остановить этих людей в 10-м округе. Там они травмировали полицейского, но не сильно. Затем эти люди снова попытались скрыться. Полицейские обстреляли их машину».

Трое злоумышленников бросили автомобиль, оставив часть добычи, и бросились бежать. Одного ранили в ногу. Полиция быстро их задержала. А вот четвёрка на скутерах скрылась. Их ищут.

[сотрудница полиции]:

«На Вандомской площади подобное происходит не в первый раз. Однако нападение с крупнокалиберным оружием и рискованное бегство – такое случается очень редко».

На Вандомской площади расположилось много роскошных бутиков.

Ограбление магазина Bulgari стало третьим за несколько последних месяцев ограблением ювелирного бутика во французской столице.

Так, в конце июля мужчина похитил драгоценности на два миллиона евро из магазина Chaumet и скрылся на электросамокате. Позже полиция задержала злоумышленника и его сообщника.

Через три дня двое мужчин, вооружённых электрошокером и газовым баллончиком, ограбили ювелирный магазин Dinh Van. Ущерб составил два миллиона евро.

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