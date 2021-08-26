В Индии вновь пустили «игрушечные» поезда по узкоколейной ж/д

Такие поезда в Индии прозвали «игрушечными». Они ходят по узкоколейной железной дороге между Силигури и Дарджилингом...

Такие поезда в Индии прозвали «игрушечными». Они ходят по узкоколейной железной дороге между Силигури и Дарджилингом. Из-за вспышки COVID-19 движение приостановили на несколько месяцев. Но сейчас «игрушечные» поезда снова мчатся среди красот Западной Бенгалии.

В вагонах сделаны большие окна. Так удобнее любоваться природой.

[пассажир]:

«Я впервые еду на этом поезде. Мне очень понравилось. Я еду в вагоне с прозрачной крышей. Всю дорогу в поезде играет музыка. Погода прекрасная, поэтому путешествие стало ещё приятнее. Виды открываются изумительные. Говорят, скоро здесь будет ещё лучше».

В скором времени по узкоколейке пустят туристические поезда. В них будут вагоны-рестораны с прозрачной крышей. Там путешественники смогут попробовать блюда национальной кухни и выпить чашечку чая, выращенного на местных плантациях.

Дарджилинг-Гималайская железная дорога включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Короткая ссылка на эту страницу: