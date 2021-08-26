В Индии вновь пустили «игрушечные» поезда по узкоколейной ж/д
Такие поезда в Индии прозвали «игрушечными». Они ходят по узкоколейной железной дороге между Силигури и Дарджилингом...
Дата загрузки: 2021-08-26
В вагонах сделаны большие окна. Так удобнее любоваться природой.
[пассажир]:
«Я впервые еду на этом поезде. Мне очень понравилось. Я еду в вагоне с прозрачной крышей. Всю дорогу в поезде играет музыка. Погода прекрасная, поэтому путешествие стало ещё приятнее. Виды открываются изумительные. Говорят, скоро здесь будет ещё лучше».
В скором времени по узкоколейке пустят туристические поезда. В них будут вагоны-рестораны с прозрачной крышей. Там путешественники смогут попробовать блюда национальной кухни и выпить чашечку чая, выращенного на местных плантациях.
Дарджилинг-Гималайская железная дорога включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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