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В Индии вновь пустили «игрушечные» поезда по узкоколейной ж/д

В Индии вновь пустили «игрушечные» поезда по узкоколейной ж/д

Такие поезда в Индии прозвали «игрушечными». Они ходят по узкоколейной железной дороге между Силигури и Дарджилингом...

Дата загрузки: 2021-08-26

Такие поезда в Индии прозвали «игрушечными». Они ходят по узкоколейной железной дороге между Силигури и Дарджилингом. Из-за вспышки COVID-19 движение приостановили на несколько месяцев. Но сейчас «игрушечные» поезда снова мчатся среди красот Западной Бенгалии.

В вагонах сделаны большие окна. Так удобнее любоваться природой.

[пассажир]:
«Я впервые еду на этом поезде. Мне очень понравилось. Я еду в вагоне с прозрачной крышей. Всю дорогу в поезде играет музыка. Погода прекрасная, поэтому путешествие стало ещё приятнее. Виды открываются изумительные. Говорят, скоро здесь будет ещё лучше».

В скором времени по узкоколейке пустят туристические поезда. В них будут вагоны-рестораны с прозрачной крышей. Там путешественники смогут попробовать блюда национальной кухни и выпить чашечку чая, выращенного на местных плантациях.

Дарджилинг-Гималайская железная дорога включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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