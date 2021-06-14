Армия крыс-сапёров в Камбодже пополнилась 20-ю новобранцами

Камбоджа получила новую армию крыс-новобранцев для обнаружения старых мин. Животных привезли из Танзании. Там сумчатые гигантские крысы проходили интенсивную подготовку в специализированном центре – единственном в своём роде в мире.

Куратор грызунов говорит, что эти животные обладают уникальными способностями.

[Со Мален, дрессировщица крыс]:

«Раньше я не знала, насколько важна их работа. Но как только я начала работать с крысами, то поняла, что они удивительные животные благодаря их обонянию, которого нет у людей. Они дают 100-процентный результат».

В целом поступило 20 новых крыс. Они заменят своих пожилых собратьев, которым уже пора на пенсию.

Если крыса чует взрывчатку, она подаёт сигнал: останавливается, начинает чистить мордочку и рыть лапами землю. При этом на них мины не срабатывают, поскольку они слишком лёгкие.

И молодые, и опытные крысы находят мины одинаково успешно.

[Со Мален, дрессировщица крыс]:

«Мне не сложно работать ни со старыми, не с вновь прибывшими крысами. Со всеми легко. Им всё равно, кто ими заведует. Каждый может быть их куратором. И главное, они не кусаются».

В целом армия работающих крыс в Камбодже уже составляет 48 особей. Ещё часть доживает свой век на пенсии в специализированном центре.

[Шафи Маханью, куратор крыс на пенсии]:

«Их жизнь не сильно отличается от той, что была во время работы. Главная разница в том, что они много отдыхают».

Камбоджа считается самой заминированной страной мира. С 1979 года от мин здесь пострадало либо погибло более 67 тысяч человек. В земле страны может оставаться до шести миллионов мин и других боеприпасов.

Власти говорят, что хотят увеличить свой отряд крыс-ищеек, чтобы ещё больше земель можно было выделить под сельскохозяйственные угодья.

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