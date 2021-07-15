Самая маленькая корова в мире живёт в Бангладеш
Это «карманная» корова. Высотой всего полметра. Малышка живёт на одной из ферм в Бангладеш. Её хозяева..
Дата загрузки: 2021-07-15
Это «карманная» корова. Высотой всего полметра. Малышка живёт на одной из ферм в Бангладеш. Её хозяева уверена, что она самая миниатюрная в мире.
Длина коровки по кличке Рани – 66 см, а вес – 26 кг. Она настолько мала, что её можно даже носить с собой.
Необычное создание уже стало местной знаменитостью.
[житель Бангладеш]:
«Я пришел с внуком, потому что он хотел увидеть корову».
[жительница Бангладеш]:
«Многие приезжают из разных мест, чтобы увидеть загадочную корову, самую маленькую корову в мире, поэтому мне тоже нужно было здесь побывать».
Рани также очень не затратна в плане содержания. Съедает всего 200 граммов зерна и травы в день: по 100 утром и вечером.
Хозяева уже обратились в Книгу рекордов Гиннесса.
[Мохаммад Салим, владелец коровы]:
«Мы подумали, что это самая маленькая корова в мире, и подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы её туда внесли. Там ответили, что через 90 дней они официально сообщат, действительно ли она самая маленькая. Но мы просто уверены, что так оно и есть».
Согласно веб-сайту Книги рекордов Гиннесса, в настоящее время этот титул принадлежит Маникьям – корове из индийского штата Керала. Она числится там с 2014 года. Её высота – 61 см.
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