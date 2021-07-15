Самая маленькая корова в мире живёт в Бангладеш

Это «карманная» корова. Высотой всего полметра. Малышка живёт на одной из ферм в Бангладеш. Её хозяева..

Это «карманная» корова. Высотой всего полметра. Малышка живёт на одной из ферм в Бангладеш. Её хозяева уверена, что она самая миниатюрная в мире.

Длина коровки по кличке Рани – 66 см, а вес – 26 кг. Она настолько мала, что её можно даже носить с собой.

Необычное создание уже стало местной знаменитостью.

[житель Бангладеш]:

«Я пришел с внуком, потому что он хотел увидеть корову». [жительница Бангладеш]:

«Многие приезжают из разных мест, чтобы увидеть загадочную корову, самую маленькую корову в мире, поэтому мне тоже нужно было здесь побывать».

Рани также очень не затратна в плане содержания. Съедает всего 200 граммов зерна и травы в день: по 100 утром и вечером.

Хозяева уже обратились в Книгу рекордов Гиннесса.

[Мохаммад Салим, владелец коровы]:

«Мы подумали, что это самая маленькая корова в мире, и подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы её туда внесли. Там ответили, что через 90 дней они официально сообщат, действительно ли она самая маленькая. Но мы просто уверены, что так оно и есть».

Согласно веб-сайту Книги рекордов Гиннесса, в настоящее время этот титул принадлежит Маникьям – корове из индийского штата Керала. Она числится там с 2014 года. Её высота – 61 см.

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