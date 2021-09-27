Китай освободил двух канадцев в обмен на финдиректора Huawei

Проведя более 2,5 лет в китайской тюрьме, эти двое канадцев вернулись домой. В аэропорту Калгари их..

Проведя более 2,5 лет в китайской тюрьме, эти двое канадцев вернулись домой. В аэропорту Калгари их встретил премьер-министр Джастин Трюдо.

Майкл Спейвор и Майкл Ковриг стали жертвами так называемой «дипломатии заложников», которую ведёт компартия Китая. Она использует иностранных граждан, чтобы оказывать давление на разные правительства.

В случае с Канадой предполагается, что Китай пытался заставить её освободить Мэн Ваньчжоу – финансового директора китайского технологического гиганта Huawei. Она находилась под домашним арестом в Канаде, поскольку власти США пытались добиться её экстрадиции. Вашингтон обвинял её в промышленном шпионаже.

И, похоже, давление Пекина на Запад сработало. Мэн Ваньчжоу пошла на сделку с прокуратурой США, и та прекратила дело об экстрадиции. А суд Канады освободил её из-под домашнего ареста, после чего Мэн Ваньчжоу смогла улететь в Китай.

В августе суд Китая приговорил Майкла Спейвора к 11 годам тюрьмы. Его обвинили в шпионаже и краже государственных тайн КНР.

Саму Мэн Ваньчжоу задержали 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу США. Её обвиняют в мошенничестве и нарушении санкций Вашингтона в отношении Ирана. Считается, что Huawei продавала оборудование иранским властям, а Мэн Ваньчжоу сообщала ложную информацию банку HSBC по вопросу сотрудничества её компании с Тегераном.

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