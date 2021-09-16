Девятерых активистов Гонконга приговорили к месяцам тюрьмы
Протестующие выкрикивают лозунги у здания суда в Гонконге. Внутри выносят приговор девятерым продемократическим активистам. Их обвинили..
Дата загрузки: 2021-09-16
В общей сложности на скамье подсудимых оказалось 12 активистов. Троим вынесли приговор с отсрочкой.
[протестующая]:
«Сейчас новой нормой становится то, что продемократических активистов продолжают арестовывают, сажают в тюрьмы, выдвигают им новые обвинения, пытаются наказать их за прошлые действия. Власти подавляют основные права человека».
Много лет 4 июня в городе традиционно проходили мероприятия в память о погибших студентах на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Но последние два раза власти автономного региона запретили проводить массовые мероприятия, ссылаясь на пандемию.
Несмотря на это и в 2020, и в этом году тысячи людей вышли зажечь свечи.
Запрет издали после массовых продемократических протестов в Гонконге в 2019. Многие активисты сказали, что так Пекин пытается заглушить голоса несогласных.
Правящая в Китае компартия также приняла в регионе закон о нацбезопасности. Он позволяет арестовывать любого по размытым обвинениям, например, в терроризме, и приговаривать к длительным срокам, вплоть до пожизненного заключения.
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