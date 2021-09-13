Не самое желанное признание. В Испании вручили премию «Самый уродливый помидор». Такой конкурс ежегодно проводят на..

Не самое желанное признание. В Испании вручили премию «Самый уродливый помидор». Такой конкурс ежегодно проводят на севере муниципалитета Тудела.

Здесь произрастает сорт, известный как «Уродливый помидор Туделы». Вообще он распространён по всей провинции Наварра.

Почему некоторые плоды в итоге получаются скрученными, никто точно объяснить не может. Одни участники говорят, что некрасивым помидорам просто не повезло. Другие винят насекомых.

[Сантос Мартинес, участник конкурса]:

«Они выходят некрасивыми из-за пчёл, которые их опыляют. Насекомые переносят пыльцу из одного места в другое, и просто что-то идёт не так».

За первое место сражаются десятки томатов. В итоги жюри отбирает самые уродливые. Их владельцам в качестве приза достаётся окорок.

[Марисоль и Висенте Мартинес, победители конкурса]:

«Мы не выращивали уродливые помидоры специально, чтобы поучаствовать в конкурсе. Их у нас много, и они сами такими вырастают. <…> Они появляются случайно».

В рамках конкурса дегустируют и «нормальные» помидоры.

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