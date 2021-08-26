Экс-президент Боливии пыталась покончить жизнь самоубийством в тюрьме

Экс-президент Боливии Жанин Аньес пыталась покончить с собой в тюрьме. Она нанесла себе несколько порезов на..

Экс-президент Боливии Жанин Аньес пыталась покончить с собой в тюрьме. Она нанесла себе несколько порезов на руках. Её сторонники назвали это «криком о помощи». Они вышли на улицы с протестом, призывая освободить политика.

Присоединилась к акции и дочь Жанин Аньес – Каролина. Говорит, что свидание с мамой ей не разрешили.

[Каролина Ривьера Аньес, дочь экс-президента Боливии]:

«Мы очень беспокоимся, поскольку состояние здоровья моей мамы стало ещё хуже. Власти хотят, чтобы её болезнь усилилась, потому что они собираются её убить».

Вышли на улицу и сторонники нынешних властей. В результате начались стычки. Для разгона людей полиция применила перечный спрей.

[Хуан Рамос, сторонник властей Боливии]:

«Жители Ла-Паса и Эль-Альто призывают наказать виновных за гибель 36 человек и травмирование более 1000 в Сенкате, Сакабе и других южных районах. Это произошло из-за Жанин Аньес и всех её министров. Мы хотим, чтобы они сидели в тюрьме». [Клаудия Браво, сторонница Аньес]:

«Мы пришли, чтобы призвать уважать права человека и прекратить политические репрессии. Власти пытаются убить Жанин Аньес».

Аньес была лидером оппозиции в Сенате Боливии. Когда в 2019 году народные протесты привели к отставке социалиста Эво Моралеса, она заняла пост и. о. президента. Однако в октябре 2020-го в ходе выборов главой государства стал соратник Моралеса Луис Арсе.

Спустя несколько месяцев Аньес и несколько высокопоставленных членов её администрации арестовали. Её обвиняют в участии в госперевороте, а также в причастности к гибели людей во время акций протеста. Ей грозит до 30 лет заключения.

Аньес отрицает свою вину и называет её арест политичес

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