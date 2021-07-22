Определили город, который примет Олимпиаду 2032 года
Австралийский город Брисбен станет столицей летней Олимпиады 2032 года. За кандидата проголосовали 72 члена Международного олимпийского..
Дата загрузки: 2021-07-22
[Анастейша Палащук, премьер штата Квинсленд]:
«Это победа всех жителей штата Квинсленд, потому что их жизнь изменится. И это победа молодых людей, мечтающих стать олимпийцами. Теперь для них открываются возможности».
Брисбен был единственной кандидатурой на голосовании. Его выбрали, поскольку в городе уже есть более 90% необходимых спортивных объектов. Это позволит сократить расходы на подготовку к Олимпиаде. Однако работы предстоит всё равно много.
Мэр Брисбена считает, что примером в подготовке может стать Токио.
[Адриан Шриннер, мэр Брисбена]:
«Готовясь к 2032 году, мы будем извлекать пользу из этого опыта. Мы будем учиться у Токио, и это сделает нас сильнее и лучше. И мы сможем добиться хороших результатов».
Брисбен станет третьим австралийским городом, который примет Олимпиаду. До этого в 56-м году столицей Игр выбрали Мельбурн, а в 2000-м – Сидней.
Тем временем в Токио готовятся к открытию летних Игр-2020. При этом в японской столице стоит жара. Температура превышает 30 градусов.
[жительница Токио]:
«Думаю, даже если не было бы пандемии, то такая погода всё равно не подходит для Олимпиады».
Игры в Токио продлятся с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии на соревнованиях не будет ни иностранных зрителей, ни японских.
Короткая ссылка на эту страницу: