Определили город, который примет Олимпиаду 2032 года

[Анастейша Палащук, премьер штата Квинсленд]:

«Это победа всех жителей штата Квинсленд, потому что их жизнь изменится. И это победа молодых людей, мечтающих стать олимпийцами. Теперь для них открываются возможности».

Австралийский город Брисбен станет столицей летней Олимпиады 2032 года. За кандидата проголосовали 72 члена Международного олимпийского комитета. Заседание прошло в Токио.

Брисбен был единственной кандидатурой на голосовании. Его выбрали, поскольку в городе уже есть более 90% необходимых спортивных объектов. Это позволит сократить расходы на подготовку к Олимпиаде. Однако работы предстоит всё равно много.

Мэр Брисбена считает, что примером в подготовке может стать Токио.

[Адриан Шриннер, мэр Брисбена]:

«Готовясь к 2032 году, мы будем извлекать пользу из этого опыта. Мы будем учиться у Токио, и это сделает нас сильнее и лучше. И мы сможем добиться хороших результатов».

Брисбен станет третьим австралийским городом, который примет Олимпиаду. До этого в 56-м году столицей Игр выбрали Мельбурн, а в 2000-м – Сидней.

Тем временем в Токио готовятся к открытию летних Игр-2020. При этом в японской столице стоит жара. Температура превышает 30 градусов.

[жительница Токио]:

«Думаю, даже если не было бы пандемии, то такая погода всё равно не подходит для Олимпиады».

Игры в Токио продлятся с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии на соревнованиях не будет ни иностранных зрителей, ни японских.

Короткая ссылка на эту страницу: