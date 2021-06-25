Дроны стали правой рукой испанских спасателей на воде

Когда в море у побережья испанского города Михас пловец попадает в беду, на помощь ему первым..

Когда в море у побережья испанского города Михас пловец попадает в беду, на помощь ему первым приходит дрон. Он сбрасывает жилет, который при соприкосновении с водой надувается. Так у человека появляется возможность продержаться до прибытия спасателей.

Технологию в 2012 году разработала испанская компания, выпускающая беспилотные летательные аппараты. Дрон, помимо двух жилетов, укомплектован дефибриллятором, видеокамерой с мощным зумом и громкоговорителем.

[Акилино Абеаль, глава компании Aeromedia UAV]:

«Пока спасатели садятся на гидроцикл или в надувную лодку, мы уже можем поддерживать человека в воде. Спасатели считают это важным. Важно не только сбросить спасательный жилет, но и дать знать тонущему человеку о том, что спасатели всё знают и спешат к нему на помощь».

Дрон весит восемь килограммов и может летать без подзарядки 45 минут. Его помощь особенно важна, когда на море сильные волны.

[Гонсало Ботта, координатор службы спасателей в Михасе]:

«Мы должны дождаться, пока волны позволят безопасно плыть на гидроцикле, и это займёт немного больше времени. В таких случаях дрон прибудет раньше и сбросит спасательный жилет. Тонущий человек сможет держаться на воде, риск будет сведён к минимуму, а потом прибудем мы».

Компания-разработчик также предоставляет услуги пилота дрона. Всё вместе стоит 25 тысяч евро. Это цена за три месяца.

[Сальвадор де лос Риос, пилот дрона]:

«Спасатели очень ценят то, что мы узнаём о происшествии на море прежде, чем ситуация может стать непоправимой. Люди заплывают за буйки, и спасатели хотят знать, всё ли с ними в порядке».

Дроны помогают спасателям на воде уже пять лет. Сейчас они есть на пяти пляжах в провинции Малага.

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