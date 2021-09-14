Как помыться и поесть в невесомости

Как помыться, поесть или позаниматься спортом в полной невесомости? Теперь эти вопросы волнуют не только астронавтов..

Как помыться, поесть или позаниматься спортом в полной невесомости? Теперь эти вопросы волнуют не только астронавтов и космонавтов. Уже на днях в космос летит первый корабль только с гражданским экипажем. Его построила компания SpaceX. Полёт продлится три дня.

Вот так команда будет мыть голову. Процесс показала американский астронавт Меган Макартур на борту МКС.

[Меган Макартур, астронавт НАСА]:

«Я наношу немного этого несмываемого шампуня. Потом втираю его, как мы это делаем на Земле. Потом расчёсываю».

Принимать пищу нужно особенно осторожно.

[Меган Макартур, астронавт НАСА]:

«Если есть слишком быстро, то часть жидкости из пищевых пакетов разлетится повсюду. Тогда достанется и товарищам по команде. Потом эту жидкость найдут через неделю в воздуховоде или где-то ещё. Каждая мелочь, которую на Земле воспринимаешь как должное, в космосе становится проблемой. Со временем это входит в привычку, но нужно привыкнуть».

Не все люди хорошо переносят невесомость. Многих преследует ощущение постоянного падения.

[Марк Ванде Хай, астронавт НАСА]:

«Невесомость – это как американские горки. Когда преодолеваете крутой подъём, вас подбрасывает на сиденье. И именно это я ощутил в космосе. Только это ощущение продолжается часами. Постоянно ощущение, что я падаю на Землю. На самом деле так и есть. Просто мы двигаемся так быстро, что постоянно промазываем. И это продолжается месяцами».

Команду гражданского экипажа возглавит миллиардер Джаред Айзекман, основатель платёжной системы Shift4 Payments. Троих других отобрали в рамках глобального конкурса. Среди них две женщины.

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