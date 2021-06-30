Mobile World Congress проходит без многих крупных компаний

В Барселоне начала работу одна из крупнейших в мире технологических выставок Mobile World Congress. На открытие..

В Барселоне начала работу одна из крупнейших в мире технологических выставок Mobile World Congress. На открытие прибыл даже король Испании Филипп VI. В прошлом году выставку отменили из-за пандемии, а в этом она проходит с соблюдением строгих мер безопасности.

Гости могут войти или по QR-коду или через терминал распознавания лиц. Также обязательны маски и отрицательный тест на COVID.

Изменился и состав участников. Многие крупные компании либо отказались участвовать, либо согласились только на онлайн-презентации. В итоге на выставке отсутствуют Facebook, Nokia, Ericsson и Samsung.

Одной из главных тем мероприятия стали технологии сетей 5G. Компании Mobile World Capital Barcelona, Vodafone и Newtonlab показали, как работает голографический звонок в 5G.

[Федерико Руис, глава компании National 5G Observatory]:

«Это эволюция видеоконференцсвязи с помощью компьютеров. Мы больше не ограничены экраном».

Испанский производитель теплиц Vertical Green представил систему выращивания сельскохозяйственных культур без почвы. Её заменяют питательным раствором, который распыляют в закрытой среде. В итоге удаётся значительно увеличить урожай.

[Уго Скагнетти, глава компании Vertical Green]:

«Главное преимущество в том, что не загрязняется окружающая среда. Также можно сэкономить 95% воды».

Выставка Mobile World Congress проходит с 1987 года. Организаторы ожидают, что в этот раз её посетят 40 тысяч человек. Это в два раза меньше, чем в 2019-м. Тем не менее, мероприятие стало первой крупной технологической выставкой в Европе с начала пандемии.

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