Цикорий: польза, применение, противопоказания

Цикорий – это растение, которое обладает множеством лечебных свойств. Используют семена, корни и высушенные или свежие надземные части растения. Цикорий может помочь в восстановлении после болезни, а также усилить эффект от лекарств.

Польза цикория

1. Снятие стресса и беспокойства

Употребление цикория полезно для снятия стресса и тревоги. Согласно исследованиям Национального центра биотехнологической информации США (NCBI), цикорий содержит антиоксиданты.

2. Для пищеварительной системы

Цикорий содержит большое количество инулина (клетчатки), который может помочь при кислотном рефлюксе (заболевании пищеварительной системы), а также при кишечных и пищеварительных расстройствах и изжоге.

3. Для сердечно-сосудистой системы

Цикорий обладает антиоксидантными свойствами. Так, напиток из него в значительной степени снижает риск сердечных заболеваний. Кроме того, инулин, который содержится в цикории, может снизить уровень холестерина, что сократит вероятность сердечного приступа.

4. Для печени

Цикорий также может помочь в поддержании здоровья печени. В частности, он будет полезен при Неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Это также подтверждают исследования Национального центра биотехнологической информации.

5. При артрите

Порошок цикория обладает противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшить боль при остеоартрите. Кроме того, он может облегчить боли в мышцах и суставах.

6. Помогает похудеть

Исследования показывают, что приём настоя семян цикория, заваренного горячей водой, помогает снизить вес. В растении содержится большое количество клетчатки. Она позволяет длительное время не ощущать чувства голода.

7. Уменьшает вероятность заболеть раком

Цикорий применяют для профилактики рака груди и колоректального рака. Кроме того, он может оказывать эффективное воздействие при симптомах рака. Содержащиеся в растении фруктаны, обладают противоопухолевыми и антиоксидантными свойствами. Но при лечении не следует полагаться только на домашние средства.

8. Избавляет от запора

Содержащийся в растении инулин действует как клетчатка. Клетчатка может помочь пищеварению и работе кишечной системы, предотвращая запоры.

9. Избавляет от проблем с почками

Экстракт корня цикория можно использовать как мочегонное средство. Токсины в почках выводятся с мочой.

Способы употребления цикория

Как:

Цикорий можно заваривать как чай или кофе, потому что по вкусу он похож на кофе, хотя в нём нет кофеина.

Из свежих листьев готовить салат.

Порошок цикория можно употреблять, смешивая его с водой, молоком или мёдом.

Когда:

Напитки из него можно пить в любое время утром или вечером.

Овощной салат с листьями цикория или только из листьев готовить на обед или ужин.

Сколько:

Лучше обратиться к специалисту, чтобы узнать суточную норму в зависимости от состояния здоровья. Помните, что натуральные продукты не всегда безопасны, и дозировка может иметь большое значение.

Усреднённая дозировка для напитка – 2 чайные ложки молотого цикория на 250 г кипятка.

Вред и побочные эффекты от цикория

Цикорий не рекомендуется людям, страдающим аллергией и чувствительным к растениям семейства астровых, к которым относится цикорий.

Чрезмерное употребление цикория может привести к обструкции пищеварительного тракта.

Нельзя принимать во время беременности (возможен выкидыш), а также во время кормления грудью.

Напомним, что применение цикория не является кардинальным решением проблем со здоровьем, но может сыграть вспомогательную роль.