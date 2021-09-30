В Шотландии садоводство помогает людям обрести душевное здоровье
Мягкие лучи солнца напоминают об уходящих летних заботах. Но в этом общественном саду в пригороде Глазго..
Дата загрузки: 2021-09-30
Мягкие лучи солнца напоминают об уходящих летних заботах. Но в этом общественном саду в пригороде Глазго пока царит оживление. Дети и подростки собирают урожай и любуются своими растениями.
[школьница]:
«Вчера мы выкапывали дайкон. Вот так он выглядит».
Хьюберт, как и многие другие, увлёкся садоводством во время изоляции.
[Хьюберт Рудницки, школьник]:
«Я пробовал, вкладывал в это сердце, и у меня получилось. Мне хорошо благодаря этому занятию».
Дети под присмотром взрослых выращивают салат, капусту и цветы. Получают и знания, и эстетическое наслаждение.
[Сьюзан Уилсон, волонтёр]:
«Дети думают, что овощи появляются в супермаркете. Им невдомёк, что они растут в земле. Поэтому мне нравится (просвещать их)».
Этот общественный сад находится в Истерхаусе в десяти километрах от Глазго. Городок долгие годы считался одним из самых неблагополучных в Шотландии. Здесь царила преступность и процветала наркомания. Последние десятилетия ситуация исправляется, жизнь становится спокойнее. Садоводство тоже сказывается на людях благотворно.
[Изобель Лэнглендс, жительница Истерхауса]:
«Это как терапия. Можно проводить время с детьми. Это хорошо и для моего сына. У него аутизм».
Идею общественных садов поддерживает и Королевское садоводческое общество Великобритании. Оно намерено продвигать такие проекты по всей стране.
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