В Шотландии садоводство помогает людям обрести душевное здоровье

Мягкие лучи солнца напоминают об уходящих летних заботах. Но в этом общественном саду в пригороде Глазго..

Мягкие лучи солнца напоминают об уходящих летних заботах. Но в этом общественном саду в пригороде Глазго пока царит оживление. Дети и подростки собирают урожай и любуются своими растениями.

[школьница]:

«Вчера мы выкапывали дайкон. Вот так он выглядит».

Хьюберт, как и многие другие, увлёкся садоводством во время изоляции.

[Хьюберт Рудницки, школьник]:

«Я пробовал, вкладывал в это сердце, и у меня получилось. Мне хорошо благодаря этому занятию».

Дети под присмотром взрослых выращивают салат, капусту и цветы. Получают и знания, и эстетическое наслаждение.

[Сьюзан Уилсон, волонтёр]:

«Дети думают, что овощи появляются в супермаркете. Им невдомёк, что они растут в земле. Поэтому мне нравится (просвещать их)».

Этот общественный сад находится в Истерхаусе в десяти километрах от Глазго. Городок долгие годы считался одним из самых неблагополучных в Шотландии. Здесь царила преступность и процветала наркомания. Последние десятилетия ситуация исправляется, жизнь становится спокойнее. Садоводство тоже сказывается на людях благотворно.

[Изобель Лэнглендс, жительница Истерхауса]:

«Это как терапия. Можно проводить время с детьми. Это хорошо и для моего сына. У него аутизм».

Идею общественных садов поддерживает и Королевское садоводческое общество Великобритании. Оно намерено продвигать такие проекты по всей стране.

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