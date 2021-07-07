Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: какие объекты исключат

Пирамиды Гизы – одно из семи чудес света. Они также входят в более чем 1100 мест,..

Пирамиды Гизы – одно из семи чудес света. Они также входят в более чем 1100 мест, получивших статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Список включает как природные, так и культурные объекты, которые считаются чрезвычайно ценными для всего человечества.

От Великой Китайской стены до Королевских ботанических садов Кью – престижный статус говорит о том, что об этих объектах необходимо заботиться и сохранять их для будущих поколений.

Уже скоро Комитет организации проведёт встречу, чтобы решить, какие объекты следует добавить в список.

На сессии также обсудят места, которые находятся под угрозой. То есть по определённым причинам они могут лишиться тех особенностей, благодаря которым попали в список, и их могут из него исключить. В общей сложности определили семь таких объектов. Им угрожают либо деятельность человека, либо стихийные бедствия.

При этом два объекта хотят исключить из списка полностью. Решение экстраординарное. Ранее список сокращали лишь дважды. Один раз – в 2007-м. Тогда резерват аравийской антилопы в Омане был исключён из-за разведки там нефти и газа. Второй раз объект исключили в 2009-м. Это была Дрезденская долина Эльбы, поскольку через реку проложили мост.

Теперь же из списка могут исключить заповедник Селус в Танзании из-за строительства там плотины, а также британский портовый город Ливерпуль. ЮНЕСКО обеспокоена реконструкцией в нём доков, заявляя, что современные здания испортили его вид.

[Мехтильд Рёсслер, директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО]:

«Мы не хотим блокировать развитие, но объекты должны отвечать требованиям. Ливерпуль, очевидно, им не отвечает, несмотря на диалог, который мы вели с городом много лет. И это очень прискорбно».

Среди объектов, которым грозит исключение из списка ЮНЕСКО – Большой барьерный риф в Австралии. В организации считают, что его кораллы могут исчезнуть.

Остальные шесть объектов, – это Венеция и её лагуна, пострадавшая от чрезмерного туризма, вулканы Камчатки в России, Будапешт, природное и культурное наследие Охридского региона в Албании и Северной Македонии, комплекс заповедников в Западной Африке и долина Катманду в Непале.

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