Бразильское котокафе предлагает забрать животных с собой

Кошачий силуэт в чашке с капучино, печенье в виде кошачьих лапок, и конечно же настоящие кошки...

Кошачий силуэт в чашке с капучино, печенье в виде кошачьих лапок, и конечно же настоящие кошки. В этом котокафе в центре Рио-де-Жанейро – всё в лучших традициях заведения с животными.

[Джованна Молинаро, хозяйка котокафе]:

«К нам приезжают даже из других штатов. Сколько раз я слышала от людей слова, что они не любят кошек. Но пообщавшись с ними здесь, уже любят. <…> Во-первых, кошки обладают невероятной энергетикой, во-вторых, я могу сказать, что они отдают всё, что получают».

Кошачьи кафе пришли из Азии. Первое открылось на Тайване в 1998 году. В этом бразильском есть одна особенность. Здесь можно забрать питомца с собой. Кафе сотрудничает с организацией, которая занимается спасением кошек.

[Джованна Молинаро, хозяйка котокафе]:

«В мире есть и другие кошачьи кафе, но здесь мы сосредоточены на том, чтобы кошки могли найти новый дом».

По данным Бразильского института домашних животных, в 2019 году в стране насчитывалось более 78 миллионов домашних кошек и собак. Из-за смертей во время пандемии коронавируса многие животные лишились хозяев и были брошены на произвол судьбы.

Заведение открылось год назад и уже полюбилось многим.

[посетительница]:

«В окружении всех этих кошек я ощущаю себя как в раю. Я влюблена в них! Такое ощущение, что я во сне, где множество котят». [посетительница]:

«Я влюблена! Не хочу уходить. Хочу просто остаться здесь и тискать кошек».

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