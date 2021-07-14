«Не уедешь – тебе конец»: в Орегоне полыхает сильнейший лесной пожар

Похоже на ад. Это лесной пожар в американском штате Орегон, который получил название Bootleg Fire. То..

Похоже на ад. Это лесной пожар в американском штате Орегон, который получил название Bootleg Fire. То есть незаконный.

Огнём охвачен национальный заповедник Фремонт-Уинма. И пожар продолжает захватывать всё новые территории. По состоянию на вторник, огонь опустошил более 80 тысяч гектаров.

Из города Кламат-Фолс бегут жители.

[Тим Маккарли, эвакуированный]:

«Шериф остановился, сыпались искры и угли. Он сказал: «Лучше убирайся отсюда. Не уедешь – тебе конец»».

Это центр временного размещения в округе Кламат. Его организовал Красный Крест. Сюда прибывает много эвакуированных.

[Тим Маккарли, эвакуированный]:

«Раньше я слышал о таком только в новостях, думал – бедные люди, это ужасно! Но когда сам оказываешься среди них, испытываешь то же самое, слышишь рассказы очевидцев, то начинаешь смотреть на пожар иначе. И по-другому понимаешь, что такое доброта».

Этот пожар – лишь один из нескольких крупных, которые бушуют в иссушенном жарой Орегоне. И здесь становится всё жарче. Это уже третья волна жары в этом году, и для штата это аномально. Обычно пожары здесь в августе-сентябре.

[Дэйл Кунс, глава Red Cross Cascades Region в Орегоне]:

«Это уже не первый пожар в этом сезоне. И точно не последний. В итоге он может оказаться сильнейшим, но для людей на этом всё не закончится. Как мы видим, если раньше такое было раз в год или пять лет, то сейчас это происходит постоянно. И, к сожалению, этот пожар уничтожает всё на своём пути».

Bootleg Fire полыхает с 6 июля и сейчас является крупнейшим в стране. Он охватил территорию больше города Нью-Йорк.

Короткая ссылка на эту страницу: