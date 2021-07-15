Ливни в Европе смывают машины и топят города

Ливни и ураганы обрушились на Европу. В бельгийских провинциях Льеж и Намюр активирован план действий на..

[местная жительница]:

«Около полуночи я услышала страшный звук. Выглянула в окно и увидела, что тут течёт поток глубиной 50-60 сантиметров. На двери всё ещё видны следы».

Ливни и ураганы обрушились на Европу. В бельгийских провинциях Льеж и Намюр активирован план действий на случай природных бедствий. Здесь вода смывала машины и затопляла дома.

Местные СМИ сообщают, что по меньшей мере один город был обесточен. Также заблокировано около десяти региональных дорог.

[местный житель]:

«Машины, припаркованные на возвышенности, смыло потоком. Высота воды была около метра».

По данным Бельгийского королевского метеорологического института, за сутки в Льеже выпало более 100 миллиметров осадков. Для сравнения, обычно летом здесь выпадает 220 миллиметров за три месяца.

Обрушились ливни и на большую часть Германии. Кое-где они вызвали наводнения. Повреждены дома и автомобили.

Властям города Хаген пришлось задействовать тяжёлую технику для очистки завалов и мусора. А в городе Мангейм река Рейн затопила прибрежные территории и превратила парки в пруды. Теперь на баскетбольных площадках там плавают лебеди и утки.

Между тем, Швейцария пережила один из самых сильных ливней за всю историю наблюдений. Так, ураган и гроза вызвали наводнение и разрушения в Цюрихе.

Вокруг местного аэропорта затопило поля, а дороги завалило сломанными деревьями. Гроза также повредила складские помещения и списанный вертолёт, который использовали как кафе.

Метеорологическая служба прогнозирует новые дожди. Это означает, что наводнения усугубятся в районах озёр и рек. Также предупреждают об опасности оползней.

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