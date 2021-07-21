Телеканал NTD

Фекалий не будет: как перевоспитывают израильских владельцев собак

Фекалий не будет: как перевоспитывают израильских владельцев собак

Новый способ борьбы с собачьими фекалиями на тротуарах придумали власти Тель-Авива. Для этого им понадобится собрать..

Дата загрузки: 2021-07-21

Новый способ борьбы с собачьими фекалиями на тротуарах придумали власти Тель-Авива. Для этого им понадобится собрать образцы ДНК всех лохматых питомцев города. Потом можно будет определять виновника и выписывать штраф его хозяину.
Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...