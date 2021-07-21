Фекалий не будет: как перевоспитывают израильских владельцев собак
Новый способ борьбы с собачьими фекалиями на тротуарах придумали власти Тель-Авива. Для этого им понадобится собрать..
Дата загрузки: 2021-07-21
Новый способ борьбы с собачьими фекалиями на тротуарах придумали власти Тель-Авива. Для этого им понадобится собрать образцы ДНК всех лохматых питомцев города. Потом можно будет определять виновника и выписывать штраф его хозяину.
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