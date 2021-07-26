Ретроавтомобили проехались по улицам Парижа

Винтажные, редкие и дорогие. 700 ретроавтомобилей едут по улицам французской столицы. Здесь проходит летнее ралли «Через..

Винтажные, редкие и дорогие. 700 ретроавтомобилей едут по улицам французской столицы. Здесь проходит летнее ралли «Через Париж».На ежегодное мероприятие съехались автомобили, мотоциклы, автобусы и тракторы со всей Франции и из других европейских стран.

Например, эта пара из Нидерландов приехала сюда на британском двухместном спортивном автомобиле Triumph 1967 года.

[Ян Стибик, участник парада]:

«Чтобы добраться сюда, мы преодолели 500 километров. Сегодня проехались по Парижу. Просто превосходный день».

Колонна стартовала от Венсенского замка и миновала самые знаковые достопримечательности Парижа: Эйфелеву башню, Триумфальную арку и Монмартр.

[Людовик Валадье, участник парада]:

«Забавно, что многие прохожие нам машут. Если ехать на обычной машине, такого нет, но на старинной машине тебя постоянно приветствуют, и это очень приятно».

По пути водители спонтанно останавливаются, чтобы пообщаться с прохожими.

[прохожий]:

«Отличный сюрприз. Я бы хотел, чтобы это мероприятие «Через Париж» проводили каждое воскресенье. Они приезжают и уезжают, и эти машины везде, не знаешь, куда смотреть». [прохожая]:

«Замечательно, когда простые прохожие, такие как я, могут почувствовать себя частью этого события и ощутить душевное родство с разными автомобилями. Например, здесь есть старинный Chevrolet. Мои отец и мать ещё в пятидесятых ехали на таком же на свою свадьбу».

Мероприятие проходит в Париже уже в 14-й раз.

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