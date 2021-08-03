Турки сами выходят тушить свои дома

С вёдрами и бутылками отчаявшиеся жители турецкого Мармариса вышли на защиту своих домов. Сюда вплотную подобрался..

[местные жители]:

«Без помощи с воздуха всё бесполезно. Что мы можем поделать?»

С вёдрами и бутылками отчаявшиеся жители турецкого Мармариса вышли на защиту своих домов. Сюда вплотную подобрался огонь. Люди же ругают власти, что те послали недостаточно вертолётов и самолётов.

Недовольство людей растёт не только здесь, но и в других регионах, где пылают пожары. В этом году огонь выжег в три раза больше территории, чем в среднем за год – 136 тысяч гектаров. Причиной возгораний власти называют поджоги. При этом распространению огня помогают 40-градусная жара и сильный ветер.

[местная жительница]:

«Если кто-то может приехать, пусть приезжает. Тут невозможно ничего сделать без вертолёта. Что нам делать, летать по воздуху? Тут собралась вся деревня. Мы никуда не убежали. Власти должны посмотреть на это и тоже никуда не убегать. Сюда нужно послать немного самолётов».

В Турцию пока прибыло три пожарных самолёта из ЕС: один из Хорватии и два из Испании. При этом администрация Эрдогана критикует кампанию в социальных сетях, призывающую к международной помощи. Она говорит, что большая часть информации о пожарах – это фейковые новости.

По данным турецких властей удалось локализовать 125 из 132 пожаров. Огонь продолжает угрожать жителям на побережьях Эгейского и Средиземного морей. Там находится множество отелей и курортов. Тысячи человек уже эвакуировали.

Согласно метеорологическим картам, в охваченных пожарами районах несколько месяцев до этого продолжалась засуха. Так, уровень влажности воздуха составляет здесь всего около 8%.

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