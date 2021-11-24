Китай поссорился с Литвой из-за Тайваня

Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой. Он больше не будет отправлять посла в Вильнюс. Так..

Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой. Он больше не будет отправлять посла в Вильнюс. Так он выразил своё недовольство тем, что в этой европейской стране 18 ноября открылось представительство Тайваня.

Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией. Он продвигает политику «Единого Китая» и требует от других стран также ей следовать, то есть не устанавливать межгосударственные отношения с островом. Именно по этой причине у ЕС нет с Тайванем официальных дипломатических отношений.

При этом отдельные страны ведут сотрудничество с частично признанным демократическим государством другими путями.

Правительство Литвы выразило сожаление в связи с решением Китая. Оно также сказало, что имеет право расширять свои отношения с Тайванем, и что представительство не считается дипломатической миссией.

[Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы]:

«Литва хочет более тесных экономических, культурных и научных связей с Тайванем. Это было заявлено в правительственной программе, и это никого не должно было удивлять. Но этот шаг не означает какого-либо конфликта или разногласий по поводу политики «Единого Китая»».

Об открытии представительства Тайваня Литва заявила ещё летом. После этого Пекин отозвал своего посла из страны и попросил литовского дипломата покинуть Китай.

В начале ноября Тайвань посетила делегация от Европарламента. Тогда китайские власти также пригрозили последствиями.

А в прошлом году возник скандал между Китаем и Чехией, поскольку на Тайвань с визитом отправился председатель чешского Сената.

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