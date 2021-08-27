После смертоносных взрывов у аэропорта Кабула эвакуация продолжается

В Международном аэропорту Кабула продолжается эвакуация. Накануне у воздушной гавани прогремело два взрыва. Погибли десятки гражданских,..

В Международном аэропорту Кабула продолжается эвакуация. Накануне у воздушной гавани прогремело два взрыва. Погибли десятки гражданских, а также не менее 13 американских военных. Ещё десятки госпитализированы с ранениями.

Как сообщают СМИ, к инцидентам, возможно, причастен террорист-смертник. Первая детонация произошла у входа в аэропорт. Там толпилось много людей, которые хотели покинуть Афганистан.

Американские источники сообщили, что там же произошла стрельба, и всех граждан США призвали немедленно покинуть близлежащую территорию.

Позже ещё один взрыв произошёл у отеля близ аэропорта. Движение «Талибан»*, запрещённое в России, сообщило о погибших среди своих боевиков, охранявших аэропорт.

Ответственность за инциденты возложили на группировку «Исламское государство»*, которая также запрещёна в России. О возможных нападениях со стороны ИГ предупреждали и талибы.

Некоторые западные страны решили прекратить эвакуацию раньше согласованного с талибами срока 31 августа. В частности, Германия. Последний рейс из Кабула в страну совершила компания Uzbekistan Airways. В целом Германия вывезла 5300 человек, включая немецких и афганских граждан.

А премьер Великобритании обещает, что эвакуация будет продолжаться и после терактов.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Мы собираемся продолжить эту операцию и сейчас приближаемся к её концу. Мы уже вывезли большинство тех, кого нужно было вывезти: британцев, афганцев, переводчиков и других. Это феноменальная операция для Великобритании. Ничего подобного не было десятилетия. Атака показала, что важно продолжать эту работу как можно быстрее и эффективнее».

Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон найдёт всех виновных. А представители Пентагона отмечают, что угроза новых взрывов в Кабуле сохраняется.

«Исламское государство» – это группировка, которая противостоит и «Талибану»*, и западным силам. Она заявила, что её смертник был нацелен на переводчиков и других афганцев, которые сотрудничали с американскими военными.

*«Исламское государство» и «Талибан» признаны в России террористическими организациями и запрещены

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