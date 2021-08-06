Лего-город в Звенигороде: бизнес из детской мечты

Небоскрёбы посреди цветущих парков и кафе, автомобили, железная дорога, пляж и колесо обозрения. Эта лего-выставка открылась..

Небоскрёбы посреди цветущих парков и кафе, автомобили, железная дорога, пляж и колесо обозрения. Эта лего-выставка открылась в подмосковном Звенигороде.

[Тимур Муртазин, основатель лего-музея]:

«Коллекция эта собиралась всю жизнь. У меня с детства, лет с шести-семи, существует правило: один раз собрал, никогда не разбирать и не модифицировать. Его я придерживаюсь до сих пор. Все наборы собраны один раз и сохранили тот потрясающий блеск одной сборки».

Музею два года. Самые старые экземпляры приобрели ещё в 1963-м. Всего же здесь более 800 экспонатов.

Когда-то этот Тадж-Махал был самым большим набором Тимура по количеству деталей – почти 6000 штук. Теперь в лидерах Колизей. Состоит более чем из 9000 деталей.

Однако предмет особой гордости – экспонаты, спроектированные с нуля, не из наборов. Например, этот готический собор состоит из 22 тысяч деталей и весит почти 20 килограммов.

[Тимур Муртазин, основатель лего-музея]:

«Для меня это всё – любовь всей моей жизни. Мне повезло, что я нашел себе окружение, мою жену, которая также помогает мне и поддерживает меня, с кем я могу посоветоваться, как сделать лучше. В общем, это прямо любовь всей жизни».

Супруга Ася приобщилась к увлечению не сразу, но теперь Lego – их общая страсть.

[Ася Борисова, жена основателя музея]:

«Вообще, я не особый была фанат до знакомства. Относилась к этому нейтрально, но, когда мы познакомились, он мне действительно показал, что лего может быть интересным не только детям, но и взрослым».

Экспонаты вызывают бурный восторг и интерес как у родителей, так и детей.

[Евгения Ланцева, посетительница]:

«Музей очень классный. У меня ребёнок очень увлекается этим, поэтому приехали сюда. Очень круто всё работает. Гарри Поттер – вообще бомба. Я восхищаюсь».

Кстати, в следующем году компания Lego отметит своё 90-летие.

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