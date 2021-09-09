1300-летнюю статуэтку случайно нашли в реке в Индии

Этой древней скульптуре 1300 лет. Недавно её случайно нашли в индийском штате Джамму и Кашмир. Статуэтка..

[Муштак Бейгх, сотрудник Департамента архивов и археологии]:

«Богиня Дурга восседает на львином троне. Это редкий предмет. Мы датируем его VII – VIII веками».

Этой древней скульптуре 1300 лет. Недавно её случайно нашли в индийском штате Джамму и Кашмир. Статуэтка изображает индуистскую богиню Дургу, сидящую на троне. Её окружают служители.

Размер статуэтки – 30 на 20 сантиметров. Её нашли рабочие, добывая песок в реке Джелам.

Дурга считается одной из популярнейших богинь в индуизме. В древнеиндийской мифологии её описывают как воительницу, которая сражается с демонами, защищая мировой порядок.

Ценную статуэтку доставили в Сринагар. Она будет выставляться в местном музее.

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