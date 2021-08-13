Приложение показывает, с чего началось строительство Берлинской стены
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Дата загрузки: 2021-08-14
13 мая 61 года жители Берлина проснулись в разделённом городе. Между восточной и западной частями начали строить стену.
Приложение покажет знаковый эпизод октября 61-го. Его назвали танковым противостоянием у КПП «Чарли». С западной стороны подошли танки США с бульдозерными отвалами, чтобы разрушить стену. С востока к границе прибыла советская военная техника.
[Корнелия Тили, глава проекта Checkpoint Charlie]:
«Можно использовать смартфон или планшет, чтобы сканировать пол в этом зале. А затем (приложение) создаёт 3D-модель улиц: угол Фридрихштрассе и Циммерштрассе (где находился КПП «Чарли»)».
Танковое противостояние разрешили путём переговоров. Но Берлинскую стену всё же построили. Она разделяла жителей одного города 28 лет.
[Гордон Фрайхерр фон Годин, директор Музея ГДР]:
«Это повлияло на Берлин и на весь немецкий народ».
Художник Тьерри Нуар посетился у стены в Западной части Берлина в 82-м. Говорит, что жить рядом с мрачным бетонным ограждением было тяжело.
[Тьерри Нуар, житель Берлина]:
«Прожив два года прямо у стены, я понял, что постепенно схожу с ума. Там ничего не происходило. Были только пограничники, которые сменяли друг друга».
В 84-м он начал разрисовывать ограждение. В итоге за пять лет его творчество растянулось на пять километров.
Берлинскую стену разрушили в 89-м году. Оставили лишь небольшие части, как напоминание о прошлом.
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