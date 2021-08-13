Приложение показывает, с чего началось строительство Берлинской стены

Не просто наблюдать, а окунуться в гущу событий. Новое приложение дополненной реальности предлагает совершить путешествие в..

Не просто наблюдать, а окунуться в гущу событий. Новое приложение дополненной реальности предлагает совершить путешествие в прошлое на 60 лет, в эпоху строительства Берлинской стены. Пользователи воочию увидят события самых напряжённых дней холодной войны, когда над миром нависла ядерная угроза.

13 мая 61 года жители Берлина проснулись в разделённом городе. Между восточной и западной частями начали строить стену.

Приложение покажет знаковый эпизод октября 61-го. Его назвали танковым противостоянием у КПП «Чарли». С западной стороны подошли танки США с бульдозерными отвалами, чтобы разрушить стену. С востока к границе прибыла советская военная техника.

[Корнелия Тили, глава проекта Checkpoint Charlie]:

«Можно использовать смартфон или планшет, чтобы сканировать пол в этом зале. А затем (приложение) создаёт 3D-модель улиц: угол Фридрихштрассе и Циммерштрассе (где находился КПП «Чарли»)».

Танковое противостояние разрешили путём переговоров. Но Берлинскую стену всё же построили. Она разделяла жителей одного города 28 лет.

[Гордон Фрайхерр фон Годин, директор Музея ГДР]:

«Это повлияло на Берлин и на весь немецкий народ».

Художник Тьерри Нуар посетился у стены в Западной части Берлина в 82-м. Говорит, что жить рядом с мрачным бетонным ограждением было тяжело.

[Тьерри Нуар, житель Берлина]:

«Прожив два года прямо у стены, я понял, что постепенно схожу с ума. Там ничего не происходило. Были только пограничники, которые сменяли друг друга».

В 84-м он начал разрисовывать ограждение. В итоге за пять лет его творчество растянулось на пять километров.

Берлинскую стену разрушили в 89-м году. Оставили лишь небольшие части, как напоминание о прошлом.

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