Шигирский идол: из Ледникового периода в современный Урал

Эта загадочная скульптура – вдвое старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Большой Шигирский идол – гордость областного краеведческого музея в Екатеринбурге.

Ему 12 100 лет, и это древнейшая деревянная скульптура на планете. Застала Ледниковый период. Это выяснили лишь в этом году. Ранее её считали на пять веков моложе.

Впечатляющая сохранность артефакта – заслуга особых условий. Тысячи лет идол лежал на дне торфяного болота без доступа воздуха.

[Светлана Савченко, археолог]:

«…Если бы он не упал в озеро, и потом бы озеро не превратилось в торфяное болото, то идол бы тоже не сохранился. Если бы он упал просто на коренном берегу, где-то на супесь, на сугли, просто на берегу озера, он бы, конечно, за несколько тысячелетий просто бы истлел и до нас не дожил».

В виде дюжины обломков скульптуру обнаружили зимой 1890 года. Изначально на скопление артефактов наткнулись старатели, искавшие золото в болотах под Екатеринбургом.

И вот перед нами – тотемный столб с большой головой и резным орнаментом, щедро покрывающим туловище. Однозначной трактовке узоры не поддаются. Они могут олицетворять как водную и воздушную стихии, так и женское и мужское начала или мир растений и животных.

[Светлана Савченко, археолог]:

«…Шигирский идол мог стоять на святилище, связанном с обрядом инициации, то есть посвящением подростка во взрослые члены племени. То есть подростка, который прошёл ряд испытаний и доказал, что может быть полноценным взрослым членом коллектива, могли приводить на такое святилище и рассказывать по Шигирскому идолу, показывая его персонажей, о том, откуда произошёл мир, откуда произошёл твой род, откуда произошло твоё племя».

Артефакт вырезан из цельного бревна лиственницы. Последнее исследование выявило: обработка древесины велась по свежесрубленному стволу при помощи шлифованных каменных тёсел и стамесок. Это может изменить современный взгляд на историю человечества.

[Светлана Савченко, археолог]:

«…Считалось, что наиболее развитые представления, мифология были у земледельцев и животноводов. То есть у людей, занимавшихся производящим хозяйством, а вот у охотников, рыбаков и собирателей всё было гораздо примитивнее. А здесь мы сталкиваемся с тем, что у нас целая, очень сложная картина мира».

Изначально фигура была высотой более 5 метров. В годы Второй мировой войны нижняя часть длиной почти в два метра исчезла.

[посетитель музея]:

«На нас смотрят тысячелетия этой личиной. Это понятно, что не было ещё египетских пирамид, не было поэм Гомера – вообще ничего не было из того, что мы знаем из истории, а вот он уже был и какое-то имел значение для людей».

По всему Уралу разбросано множество торфяников, однако большинство из них остаются неизученными. Раскопки затратны и требуют много времени. Возможно, в тёмных глубинах по-прежнему скрывается немало секретов.

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