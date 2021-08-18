Наследие ЮНЕСКО в помощь традициям Испании
Лучший стимул для людей отказаться соцсетей – подать правильную заявку на статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Так..
Дата загрузки: 2021-08-18
Лучший стимул для людей отказаться соцсетей – подать правильную заявку на статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Так решил мэр городка Альгар на юге Испании. Традиционные вечерние посиделки теперь могут сравняться в статусе с приготовлением неополитанской пиццы или культурой сауны в Финляндии.
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