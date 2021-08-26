Как женская команда по робототехнике бежала от «Талибана»*

Эти девушки – участницы женской афганской команды по робототехнике. И недавно они бежали из своей страны,..

Эти девушки – участницы женской афганской команды по робототехнике. И недавно они бежали из своей страны, поскольку власть захватила группировка «Талибан»*, запрещённая в России и других странах.

Сейчас часть из них находится в Дохе, столице Катара. Ещё пять девушек улетели в Мексику. Их эвакуировали из Международного аэропорта в Кабуле. Говорят, несколько дней не могли покинуть страну, поскольку в воздушной гавани было слишком много людей и там творился хаос.

[Айда Хайдарпура, участница команды по робототехнике]:

«Когда мы сели в самолёт, нам было очень грустно, потому что мы оставили в Афганистане всё. У нас были мечты, мы оставили наши семьи, мы оставили наших друзей, мы оставили всех наших родственников и даже не попрощались с ними».

20 лет назад, когда в Афганистане правил «Талибан»*, девочкам нельзя было учиться. Потом, когда группировку свергли, был период, когда женщины и девочки стали получать больше прав.

Так, эта команда из города Герат в 2017 году получила специальную награду на Международном соревновании по робототехнике в Вашингтоне.

[Сумая Фаруки, участница команды по робототехнике]:

«Мои родители рассказывали, что 20 лет назад девочкам нельзя было ходить в школу, они должны были оставаться дома и заниматься домашними делами. Я надеюсь, что на этот раз всё будет не так, что они смогут учиться и у них будет свобода, которую им гарантирует ислам».

В марте этого года команда начала работу над недорогим аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Девушки надеются, что однажды смогут вернуться домой и продолжить разработки в прежнем составе.

[Айда Хайдарпура, участница команды по робототехнике]:

«Я очень скучаю по своей семье и друзьям. Мы провели много хороших дней вместе, у меня много тёплых воспоминаний. Я скучаю по ним и надеюсь, что однажды вернусь в Афганистан и увижу их снова».

«Талибан»* захватил Афганистан 15 августа, после того как Соединённые Штаты и их союзники вывели войска из страны. США и другие страны спешат завершить эвакуацию всех иностранцев и афганцев до 31 августа. Это крайний срок, согласованный с талибами.

*«Талибан» признан в России террористической организацией и запрещён

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